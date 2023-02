Eesti Energia: on põhjust küsida, kas universaalteenus on praegu vajalik

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ootab Eesti Energialt endiselt odavamat universaalteenuse hinda. Ettevõtte hinnangul peaks aga hoopis küsima, kas langenud elektrihinna juures on universaalteenus praegu üldse vajalik.

Järvan pöördus rahandusministri poole palvega muuta Eesti Energia omanikuootusi nii, et kui elektri hind börsil on universaalteenusest odavam, peaks ettevõte müüma elektrit tarbijatele börsihinnaga.

Järvan soovis plaani ellu viia juba jaanuaris ja tegi valitsuspartneritele ettepaneku siduda n-ö universaalteenuse reform valitsuse usaldushääletusega, millele heakskiitu ei saanud.

Universaalteenuse hind on 154,08 eurot megavatt-tunnist, möödunud nädalal kujunes Nord Pool elektribörsil Eesti hinnapiirkonnas nädala keskmiseks hinnaks 110,99 eurot megavatt-tunnist.

Järvani sõnul on Enefit Power asunud tekkinud olukorda ära kasutades turul ebavõrdset olukorda looma.

"Teatavasti ei müü Enefit Power universaalteenusena elektrimüüjatele sageli oma toodetud elektrit, vaid vahendab börsielektrit, kompenseerides kallimate tundide kõrgemat hinda odavamate tundide hinnavahega. Kuna universaalteenuse hinnaga elektrienergia müümine on võimalik üksnes Enefit Poweril, siis ei ole teistel elektrimüüjatel võimalik soetada universaalteenuse hinnaga elektrienergiat teistelt tootjatelt, mistõttu Enefit Power teenib meie hinnangul turuolukorda monopoolselt ära kasutades põhjendamatut tulu," kirjutas Järvan.

Eesti Energia: hinnamuutus eeldab seadusemuudatust

Eesti Energia ministri hinnanguga ei nõustu ja viitas vastuses ERR-ile, et universaalteenus loodi kõrgete elektrihindadega toime tulemiseks, mis on praeguseks langenud ning mitmed elektrimüüjad pakuvad juba universaalteenusest soodsamaid fikseeritud hinnaga lepinguid.

"Samuti on keskmine elektri börsihind olnud viimase kahe kuu jooksul universaalteenusest soodsam. Seetõttu on põhjust küsida, kas reguleeritud hinnaga universaalteenus on praegu vajalik?"

Ettevõtte hinnangul ei vasta ka tõele ministri seisukoht, et Enefit Power sageli ei müü universaalteenusena elektrimüüjatele oma toodetud elektrit, vaid vahendab börsielektrit. Nimelt on seadusega Enefit Powerile pandud kohustus tagada universaalteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia olemasolu ja ettevõte võib selleks tarnida füüsilist elektrit või sõlmida müüjatega hinnaerinevuse kompenseerimise lepingud.

"Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning elektrimüüjate soovidest sõlmiski Enefit Power pärast universaalteenuse regulatsiooni vastuvõtmist müüjatega nn. hinnaerinevuse lepingud. Müüjad ostavad seega kogu vajaliku elektri universaalteenuse osutamiseks ise elektribörsilt ja kõik arveldused toimuvad hinnaerinevuse lepingute alusel," teatas ettevõte.

Universaalteenusega pakutava elektri tootmishinna määrab konkurentsiamet.

"Seaduses sätestatud ja Enefit Powerile asetatud kohustusi ei saa muuta Eesti Energia omaniku ootuste muutmisega. Kui seaduseandja soovib muuta universaalteenuse regulatsiooni, siis tuleb selleks muuta seadust," märkis Eesti Energia.