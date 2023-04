VW lõpetab kümnendi lõpuks sisepõlemismootoriga legendaarse auto tootmise

Saksamaa autofirma Volkswagen (VW) teatas, et Golf 8 jääb viimaseks legendaarse Golf seeria mudeliks, mis kasutab sisepõlemismootorit. Golf on Volkswageni ajaloo müüduim mudel.

VW tippjuht Thomas Schäfer ütles, et Golf 8 läbib järgmisel aastal uuenduse, kuid see on seeria viimane sisepõlemismootoriga mudel. "Sellega on auto valmis kümnendi lõpuni. Siis tuleb vaadata, kuidas turg areneb. Kui maailm areneb 2026. või 2027. aastaks oodatust täiesti teistmoodi, siis võime välja töötada uue sõiduki. Kuid ma ei ei usu, et see juhtub," ütles Schäfer.

VW tõi esimese Golfi turule juba 1974. aastal. Tegemist on firma tähtsaima mudeliga.

Schäfer ütles, et VW ei plaani loobuda sellistest nimedest nagu "Golf" ja "Tiguan", vaid kannab need üle elektriajastusse, vahendas The Times.

Analüütikud eeldavad, et VW plaanib keskenduda elektrisõidukite tootmisele. USA autofirma Ford teatas hiljuti, et lõpetab Fiesta mudelite tootmise.

Euroopa Liidu (EL) energeetikaministrid andsid hiljuti Brüsselis oma lõpliku heakskiidu autode süsinikuheitme standarditele, mille kohaselt jõustub 2035. aastal sisepõlemismootoriga sõiduautode ja kaubikute jaoks CO2 heitme keeld.