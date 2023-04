Ossinovski: kokkuhoid saab tulla vaid avalike teenuste ja toetuste suurest kärpest

Ossinovski rääkis, et koalitsioonikokkulepe peab sündima lähipäevadel, et esmaspäeval sellele allkirjad panna. Ta tõdes, et SDE, Reformierakonna ja Eesti 200 läbirääkimised on olnud konstruktiivsed, kuid Eesti riigieelarve keeruline rahaline seis tekitab pingeid.

"Eks arusaadavalt koalitsioonikokkuleppe on kompromiss ja eks kõik, kes laua taga on, eriti need, kel varasemast kogemust all, teab, et lõpuks tuleb ikka millestki loobuda, et kokkulepe saada. Eks tuleb ka leppida mingite asjadega, mis põhimõtteliselt pole sinu esimene eelistus, aga mis on su partnerile oluline," rääkis Ossinovski.

Ta tunnistas, et pärast koalitsioonikõnelusi on poliitikutel ilmselt alati pisut hapu nägu, kuid sel korral on rahaline raam, millele koalitsioonilepet üles ehitada, erakordselt raske.

"Kui läbirääkimiste esimeses faasis käidi erinevaid teemasid läbi, siis igas teemas me fikseerisime või tegime ettepaneku erinevate asjade suhtes, millel oli ka rahaline mõju, aga see oli enne, kui hakkasime sobitama seda eelarvevõimalustesse. Ja need eelarvevõimalused, mida oleme näinud alates eelmise nädala teisest poolest, kui rahandusministeerium esialgseid prognoosinumbreid on näidanud, siis seal on kõik ju realistid, numbritega on vaielda keeruline. Kui meil selline olukord riigi rahanduses nagu ta on, siis selles reaalsuses tuleb opereerida ja lahendused leida," rääkis ta.

Suurt auku riigieelarves saab Ossinovski hinnangul vähendada kärbetega.

"Rahanduslikult keerulisel ajal tuleb ka efektiivsust otsida. Aga usk või lootus, et kuskil on mingi ministeeriumi keldris 200 miljonit, seda pole. Kahtlemata mingite pikemajaaliste reformide tulemusel on võimalik protsesse efektiivsemaks teha, mingit raha kokku hoida või parandada teenuse kvaliteeti ja seda tuleb teha. Aga kui räägime mitmesaja miljoni eurostest kokkuhoidudest, siis see on siiski mingi avaliku teenuse või toetuse märkimisväärne kärbe. Ainult sealt see saab tulla," ütles Ossinovski.

Saatejuht uuris Ossinovskilt, kas ja milliste maksude kohta on koalitsioonikõnelustel otsuseid tehtud, kuid poliitik ei soostunud sellest konkreetselt rääkima.

Ossinovski kinnitas, et koalitsioonikõnelustel on arutatud käibemaksu tõstmist. "Need on ju tavapärased ettepanekud, mis pea igal koalitsioonikõnelustel lauale tulevad. See ei ole sotsiaaldemokraatide lemmikteema, aga arvan, et reaalsus on sel korral teistsugune," ütles ta.

Ka aktsiiside tõstmine on kõnelustelt läbi käinud. "Eks seda saab näha, kui kokkulepe sõlmitud. Lauge tõus, ma arvan, on igati mõistlik järgnevatel aastatel ette näha. Tubaka puhul seda on tehtud, tegelikult ka siiamaani suurusjärgus viis protsenti, ja ma arvan, et sarnasel viisil jätkamine on üldjoontes mõistlik. Alkoholi puhul tulenevalt piirikaubandusest ja muudest asjadest, mis eelmisel korral läks aia taha, on siin peetud teatud ettevaatlikku pausi, aga arvan, et vaadates ka hinnatõusu, on seda igati asjakohane laugelt teha," rääkis Ossinovski.