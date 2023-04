Koalitsioonilepingusse jõuavad nii maksutõusud kui ka abieluvõrdsus

Loodav võimuliit on kokku saanud koalitsioonileppe, mille sõnastuse lihvimine veel käib ning mis avalikuks saab laupäeval. Oodata on nii maksutõuse, abieluvõrdsust kui ka ministrikohtade ümbermängimist.

Reedene soe kevadilm muutis muidu jutukad poliitikud väga kidakeelseks. Kuigi neljapäeva õhtul sai selgeks, et koalitsioonilepe on koos, ei soostunud keegi selle kohta nüüd kaamera ees kommentaare jagama. Kokkulepete sisu avaldatakse laupäeval.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets andis siiski vihjeid. "See vastab tõele, et teatud maksumuudatused on ka selle koalitsioonilepingu osa," sõnas ta.

Senine rahandusminister Annely Akkermann (RE) ütles neljapäeva õhtul "Esimeses stuudios", et kõige valutum oleks tõsta aktsiise.

Läänemets kirjutas erakonnakaaslastele, et alampalga tõus tuleb, kuid mitte sellisel kujul, nagu sotsid seda soovisid. Nende eesmärk on siduda miinimumpalk mediaanpalgaga.

Ministrikohtade jaotus on selge. "Ministrikohtade arv muutub. Jääb 13 ministrit kokku ja teatud ministeeriumid korraldatakse ümber. Päris regionaalarengu ministeerium tuleb, üks kliimaministeerium tuleb ja üks tugev infotehnoloogia ja majanduse ministeerium tuleb," rääkis Läänemets.

ERR-ile teadaolevalt saab Reformierakond seitse ministrikohta. Peaministri kõrval tulevad nende ridadest ka rahandusminister, kultuuriminister, sotsiaalminister, kaitseminister, justiitsminister ja kliimaminister. Eesti 200 saab välisministri, haridus- ja teadusministri ning IT- ja majandusministri koha. Sotsiaaldemokraadid saavad siseministri, terviseministri ja regionaalministri ametikoha.

Koalitsiooni väiksemad osapooled said küll võrdselt ministriportfelle, kuid kuna Eesti 200 esindatus parlamendis on suurem, jääb neile ka riigikogu esimehe ametikoht.

Laupäeva keskpäeval algavad erakondade volikogud, kus antakse koalitsioonileppele heakskiit. Avalikkusele tutvustatakse lepet pärastlõunal toimuval pressikonverentsil.