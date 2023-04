Belobrovtsev siirdub Tallinna abilinnapea kohalt riigikokku

"Ma olen selles riigikogu koosseisus. Mul on loomulikult olnud väga ilus ja produktiivne periood abilinnapea ametis, peaaegu viis ja pool aastat. Kui 2019 olin sama valiku ees, kas minna riigikokku või jääda linna, siis otsustasin jääda abilinnapeaks," ütles Belobrovtsev.

Belobrovtsev märkis, et eelmiste riigikogu valimiste ajal oli ta abilinnapea tööd teinud vähem kui poolteist aastat ning oli alles rolli sisse elamas.

"Praegu on olukord hoopis teistsugune, praeguseks on mu tööstaaž Tallinna linnasüsteemis peaaegu üheksa aastat ja arvan, et on aeg muutusteks, seda enam, et valimistel 5. märtsil andsid inimesed väga selge signaali, 3200 häält, isegi natuke rohkem. See on suur vastutus ja ma arvan, et minu valija praegu tahab, et läheksin tema huve esindama ja kaitsma. Seda ma ka kavatsen teha," ütles ta.

Küsimusele, milline oli Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti reaktsioon tema otsusele, vastas Belobrovtsev, et linnapea ei survestanud teda valiku tegemisel ühes ega teises suunas ja suhtus mõistvalt. "Minu jaoks on väga tähtis, et ta saab hästi minu valiku põhjustest aru, sellest oli väga suur abi," ütles Belobrovtsev.

Samuti riigikokku valituks osutunud Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ei ole veel oma otsusest teatanud. Seevastu abilinnapea Tanel Kiik on öelnud, et läheb tööle riigikokku.

Belobrovtsev sai riigikogu valimistel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas kandideerides 3231 häält ja osutus ringkonnamandaadiga valituks.

Belobrovtsev on kolmapäeval ERR-i venekeelse veebisaate "Otse uudistemajast" külaline.