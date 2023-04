Politico: Macron ei suutnud Xi-d Ukraina sõja osas ümber veenda

Xi ei näidanud üles mitte mingeid märke, et Hiina plaanib muuta oma positsiooni Ukraina sõja suhtes. Xi ütles, et kõigil osapooltel on julgeolekuprobleemid, vahendas Politico.

"Rahukõnelusi tuleks jätkata nii kiiresti kui võimalik, võttes arvesse kõigi poolte mõistlikke julgeolekuprobleeme seoses ÜRO hartaga," ütles Xi.

Prantsusmaa president saabus kolmapäeval Hiinasse. Prantsusmaa tahab Ukraina sõja lõpetamiseks kasutada Hiina mõjuvõimu Venemaa üle. Vladimir Putini ähvardas hiljuti, et Venemaa viib Valgevenesse tuumarelvad.

Xi ja Macron vestlesid neljapäeval poolteist tundi. Elysee palee teatas, et riigijuhtide vestlus oli "otsekohene ja konstruktiivne". Hiljem allkirjastasid riigijuhid mitu tehingut. Hiina ostab juurde Airbusi lennukeid ja laiendab Prantsusmaaga kultuurilist koostööd.

Macron rääkis pressikonverentsil umbes kaks korda kauem kui tema võõrustaja. Macron pöördus pressikonverentsil Xi poole, et Hiina juht mõistaks hukka Venemaa sõjalise tegevuse Ukraina vastu.

"Rahust ja stabiilsusest rääkimine tähendab, et rääkida tuleb sõjast, mida Venemaa peab Ukraina vastu. See on sõda, mis mõjutab meid kõiki, sest julgeolekunõukogu liige otsustas rikkuda ÜRO põhikirja. Me ei saa sellega leppida," ütles Macron.

Xi rääkis, et sõdivad osapooled peavad kaitsma sõja ohvreid, sealhulgas naisi ja lapsi. Xi siiski ei maininud oma sõnavõtus Venemaad.