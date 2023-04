USA on valmis Taiwanile rohkem relvi müüma

USA peab jätkama relvatarneid Taiwanile – nii ütles esindajatekoja juht Kevin McCarthy kohtumisel Taiwani presidendi Cai Yingweniga. Taiwani liidrid on mures Hiina võimaliku sissetungi pärast ja üritavad kindlustada suuremat toetust.

Hiinlased mõistsid kohtumise hukka ja korraldasid Taiwani väinas patrull-operatsiooni.

USA esindajatekoja juht Kevin McCarthy tervitas Taiwani presidenti Cai Yingweni endise presidendi Ronald Reagani raamatukogus Californias. See oli viimaste aastakümnete kõrgetasemelisim kohtumine Taiwani liidriga USA pinnal.

"Taiwan on tänulik, et USA seisab meie kõrval, kui peame vastu astuma meie aja ainulaadsetele väljakutsetele," ütles Yingwen.

Yingwen üritas kindlustada Taiwanile suuremat toetust, sest nad kardavad Hiina sissetungi. McCarthy sõnul mõistavad ameeriklased Taiwani muret ja on valmis tihedamaks koostööks.

"Esiteks, peame jätkama Taiwanile relvade müümist ja kindlustama, et need jõuavad kohale kiiresti. Teiseks, peame tugevdama majanduslikku koostööd,

eriti seoses kaubavahetuse ja tehnoloogiaga," ütles McCarthy.

Möödunud aastal kohtus Taiwani president toonase esindajatekoja juhi Nancy Pelosiga, mis ärritas hiinlasi niivõrd palju, et nad saatsid saareriigi ümbrusesse sõjalaevu ja -lennukeid. Seekordne kohtumine on samuti pälvinud Hiina hukkamõistu ja nad on alustanud Taiwani väinas patrulloperatsiooni. Endise USA õhuväelase Guermantes Lailari kinnitusel kardavad Taiwani ametnikud kõige rohkem Hiina mereblokaadi.

"Nad suudavad seda teatud ajani murda. Nad saavad uputada laevu ja tulistada alla lennukeid, kuid keegi peab neile lõpuks appi tulema," ütles Lailari.

Osad USA kaitseametnikud on ennustanud, et Hiina võib Taiwani rünnata järgmise paari aasta jooksul. Kongressi mõlema erakonna liikmed on viimastel kuudel aina agressiivsemalt Hiinat kritiseerinud ja täna maandus Taiwanis esindajatekoja delegatsioon.