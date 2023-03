Pretsedent: Rõuge vald võitis kohtus raha tagasi küsinud riigiasutust

Paljud omavalitsused ja avaliku sektori asutused on hädas, sest riik küsib neilt tagasi suurte summade eest eurotoetusi. Rõuge vald läks eurotoetusi jagava Riigi Tugiteenuste Keskuse vastu kohtusse ja saavutas võidu. Tegemist on pretsedendiga, mis võib anda alust paljudeks sellisteks vaidlusteks. Keskus plaanib Tallinna halduskohtu otsuse edasi kaevata.

Rõuge vald küsis 2020. aastal eurotoetust, et rajada Haanja puhke- ja spordikeskusesse asfaltkattega rollerirada ja kunstlume tootmise taristu. Kuna hange vaidlustati, siis projekti algus venis ning reaalsete töödega sai ehitaja alustada augustis, mistõttu jäid asfalteerimistööd novembrisse. Siis sadas aga lumi maha.

"Vald ei arvanud , et on õige asfalteerida lume peale, vaid kvaliteedi ja projekti eesmärkide saavutamiseks otsustati projekti pikendada," lausus Rõuge vallavanem Britt Vaher.

Seejuures küsis vald korduvalt Riigi Tugiteenuste Keskusest ehk RTK-st nõu, kas nad võivad projekti pikendada. Vastust aga ei saabunud.

"Ma ei oska konkreetsel juhtumil öelda, mis seal täpselt oli, aga ma usun, et nad nõu oleksid kindlasti saanud," ütles RTK toetuste arendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

Vald otsustas siiski projektile pikendust anda, 2021. aasta mais andis aga RTK teada, et seda ei oleks tohtinud nii teha.

"Me peame järgima konkurentsivõimelist turumajandust, see on üks Euroopa Liidu eesmärke, ja üks viis, kuidas seda saab teha, ongi läbi riigihangete täitmise," lausus Merila.

Rõuge vallale määrati hanketingimuste rikkumise tõttu 25-protsendine toetusraha tagasinõue.

"Põhimõtteliselt oli Rõuge vallal õigus tagasi saada 320 000 eurot, seda tagasi ei saadud ja sellel on olnud oluline osa (valla) keerulises majanduslikus olukorras, sest meie eelarve on väga-väga väike," ütles vallavanem Vahter.

Vald kaebas otsuse kohtusse, kus Tallinna halduskohus leidis, et Rõuge vald ei ole hankelepingu tähtaja pikendamisel rikkunud riigihangete seadust. Tegemist on pretsedendiga. RTK plaanib selle otsuse tõenäoliselt edasi kaevata.

"Esimese tasandi kohtuotsus ei käsitlenud väga detailselt Euroopa Liidu konkurentsivõime piiramist. Meie eesmärk on siin just õigusselgus saada," lausus Merila.

"Riik riigi vastu kohtus käimine ei tundu normaalne. Ma ütleks, et omavalitsustel tekib tunne, et me ei soovigi taotleda nendest toetusfondidest, sellepärast et kui midagi projektis muutub ja alati muutub, siis me võime saada karistada," märkis Vahter.

RTK-l on hetkel pooleli 24 kohtuvaidlust, millest üheksas on vastaspooleks kohalik omavalitsus ning kõik vaidlused on seotud hanketingimuste rikkumisega. Sellised vaidlused on käimas näiteks ka Valga-Valka keskväljaku, Tartu Ülikooli Delta hoone ja Ida-Viru keskhaigla üle. Kokku on RTK rahastanud enam kui 5000 projekti.