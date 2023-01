Rahalistes raskustes Rõuge reformib kulude kokkuhoiuks valla allasutusi

Rõuge vallas on kümme raamatukogu-teenuskeskust, mille kõigi ülalpidamist ei saa vald enam endale lubada. Kolm neist suletakse ja ülejäänud viiakse ühtse juhtimise alla.

"Jääb ainult kolm täiskohaga raamatukoguhoidjat, kes on mõnel päeval mõnes raamatukogus kohal ja teisel päeval teises raamatukogus," selgitas Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane.

Kuna just hoonete ülalpidamine on vallale väga kulukas, on vald teinud ettepaneku sulgeda Kuutsi, Rogosi ja Luutsniku raamatukogu.

Teisipäeval Luutsnikul toimunud volikogu esimehe ja rahva kohtumisel ei tahtnud kohalikud aga raamatukogu sulgemisest kuuldagi.

"See maja, see on kogukonnakeskus, see on raamatukogu, see on pesumaja, see on saun," sõnas Luutsniku elanik Mai-Merike Kodas.

"Ütleme nii, et see on meie jaoks oluline, et siin korraldatakse kokkusaamisi, tähtpäevad, lapsed käivad meil Rõuge koolis, siis nemad käivad siin laenutamas raamatuid. Mis abikaasale väga meeldib, et kui tulemegi, siis iga kord on see üks selline punkt, ainuke valgustatud punkt meie külas. Jah, ei ole must pime auk, siin on valgus," rääkisid Luutsniku küla püsielanikud Janek ja Anu Trumm.

Et raamatukogu on paljudes külades viimane maamärk, ei taheta sellest kergekäeliselt loobuda. Nii tehti koosolekul ettepanek, mis võib raamatukogu Luutsnikusse alles jätta.

"Valla osalus, mis siin seltsimajas on, tuleks siis Luutsniku pääste ennetuskeskusele, kes võtab üle majaga seotud kulud," ütles Luutsniku pääste ennetuskeskuse arendaja Aimar Sisask.

Seda aga tingimusel, et vald säilitab Luutsniku raamatukoguhoidja koha.

Rõuge vald on teinud ka ettepaneku sulgeda Varstu kultuurimaja ja ühendada see lähedal asuva Mõniste rahvamajaga.

Rõuge vallas on kuus kultuurimaja, millest lisaks Varstule tahetakse sulgeda ka Rogosi kultuurikeskus. Ülejäänud viiakse ühtse juhtimise alla.

Praegu tegutseb Varstu kultuurimajas raamatukogu, postipunkt ja söökla.

"Siin on memmede ringid, siin on näiteringid, siin on käsitööringid, on aastaid ka kino olnud, teatrietendusi oleme tellinud. Ega see nüüd kerge ei ole. Kohalik rahvas on ikka natuke šokeeritud," rääkis Varstu kultuurikeskuse kunstiline juht Marge Nurk.

"Kohalikud elanikud on väga vihased selle reformi vastu, sest see on neil veel viimane õlekõrs, kus kohal käia, aga kahjuks küttekulud on niivõrd suured ja vallal puudub ka raha neid maju soojustada," ütles Mati Kuklane.

Otsus kultuuriasutuste saatuse kohta selgub kuu lõpus toimuval volikogul.