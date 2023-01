Rõuge inimesed avaldasid raamatukogude säilitamise eest meelt

Kümmekond kohalikku elanikku kogunesid loosungitega nagu "Rahvas algab raamatust" volikogu istungi eel meelt avaldama, et võidelda raamatukogude säilimise poolt.

"Rahvaraamatukogu ei ole mitte ainult raamatute saamise ja tagastamise punkt, vaid see on avaliku teenuse punkt, kus inimesed saavad kasutada internetti, nad saavad oma makse maksta. Näiteks Luutsniku raamatukogus on kangasteljed," rääkis meeleavalduse korraldanud Ruusmäe elanik Jaana Muna.

"See on ikkagi külaelu süda, kus inimesed saavad kokku, saavad kasutada teenuseid, mida nad kodus kasutada ei saa. Näiteks kas või arvuti- ja internetiteenus – meil leviga on nii nagu on siin maal. Minu arvates on natuke vale, et raamatukogud kinni pannakse, sest raamatukogud on alati olnud ja nad peavad ka jääma," rääkis Hargla elanik Tuuli Jõesaar.

Rõuge vallavalitsuse esialgne ettepanek oli sulgeda Rõuge valla kümnest raamatukogust kolm ja viia ülejäänud ühtse juhtimise alla. Üle kolme tunni väldanud arutelu tulemusel otsustati vallavolikogus, et suletakse vaid üks raamatukogu ning mujale jäävad raamatukogude teenuspunktid, mis viiakse ühtse juhtimise alla.

"Ka juhtimisele viimine on juba ise kokkuhoid, et kümne eelarve asemel saab meil olema üks eelarve, üks direktor kümne direktori asemel. See muudab ka halduskoormust väiksemaks, nii et me oleme rahul ka selle tulemusega praegu," ütles Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Teine oluline otsus puudutas vallas asuvat kuute kultuuri- ja rahvamaja. Volikogu otsustas, et Ruusmäe rahvamaja läheb üle sihtasutusele, Varstu kultuurikeskus suletakse ning ülejäänud neli rahvamaja viiakse ühtse juhtimise alla.

"Inimesed saavad aru, et on vaja teha neid muutusi ja inimesed on valmis neid tegema, aga kui neid nendega ei arutata ja nad ei saa aru – ja praegu tegelikult inimesed ei saa aru –, milles see kokkuhoid siis seisneb, mida taotletakse, et siis loomulikult need otsused ei ole vastuvõetavad inimestele," rääkis Mõniste kooli direktor, kohalik elanik Maarika Niidumaa.

Kõnealuste reformidega loodab vald kokku hoida ligikaudu 85 000 eurot. Ees seisab aga veel mitmeid kärpeid valla kulude kokkuhoiuks.