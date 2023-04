Võrklaev: maksutõusu pole mõtet rahvahääletusele panna

Kuigi Reformierakonna valimisprogrammis oli pigem sõnumid, et maksutõusu välditakse, siis riik on niivõrd keerulises olukorras, et koalitsioon pidi käibe- ja tulumaksu tõstma, ütles "Aktuaalses kaameras" tulevane rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond).

Koalitsioonilepingu järgi tõstab uus võimuliit nii käibe- kui ka tulumaksu kümme protsenti ehk 20 protsendilt 22 protsendile.

Võrklaev möönis, et taolist sõnumit Reformierakond enne valimisi välja ei käinud.

"Reformierakond ütles, et riigi rahandus tuleb korda teha. Tõsi, maksutõusu me ei lubanud, aga maksutõusu pole mõtet rahvahääletusele panna; need on otsused, mida peavad tegema poliitikud, kui näevad, et riik on keerulises olukorras," lausus ta.

Võrklaev märkis, et lubadus tõsta kaitsekulud kolme protsendini SKP-st tähendab riigikassale 400 miljonit eurot lisakulu. Käibe- ja tulumaksu tõus tehtigi selle kulu katmiseks, lausus ta.

Käibemaks tõuseb plaani järgi järgmisel aastal ning sellega peaks riigikassasse laekuma lisaks 230 miljonit eurot, ütles Võrklaev. Tulumaks tõuseb kümme protsenti 2025. aastal.

Sellega maksukoormuse tõus ei lõppe, järgmise aasta suvel peaks kehtima hakkama uue maksuna automaks.

"Autode maksustamine hakkab olema selle järgi, kui palju CO2 auto eritab. Täpne valem ja plaan on vaja veel välja töötada ja aasta lõpuks vastu võtta. Siis oleks ka piisav harjumisaeg 2024. aasta suveni," ütles Võrklaev, lisades, et väiksema ja säästlikuma auto omanik maksab vähem, suurema ja tossavama auto omanik rohkem uut maksu. Erisused on plaanis ka kallimate ehk luksusautode kohta.

Lisaks on koalitsioonil plaanis ka suured reformid jäätmevaldkonnas, ütles Võrklaev.