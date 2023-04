Politoloog: maksutõusust tulnuks rääkida juba enne valimisi

Mitme analüütiku hinnangul näitab koalitsioonilepe, et valitsusel on tugev tahe riigieelarve puudujääki vähendada, mistõttu on ka maksutõusud paratamatud. Politoloog Tõnis Lehe sõnul tulnuks neist aga juba enne valimisi rääkida.

Politoloog Tõnis Lehe sõnul on valminud koalitsioonilepingus tulevikku vaatavat ambitsiooni rohkem kui mitmes teises viimase aja leppes. Sellegipoolest tehti suurim möödalaskmine Lehe hinnangul juba enne valimisi, kui ei räägitud piisavalt nüüd ees terendavast maksutõusust.

"Maksutõusud, soodustuste, toetuste lõpetamised või vähendamised – need on miski, mis tulevad ikkagi ootamatult ja tulevad negatiivse, osade jaoks ka šokeeriva üllatusena," sõnas ta.

See annab aga opositsioonierakondadele hulga ainest, millega valitsust nõrgestada. Kuna maksumuudatused hakkavad kehtima pikema aja vältel, saab ka opositsiooni kriitikalaviin aastate jooksul hoogu koguda. Seetõttu on Lehe hinnangul oluline, et loodav võimuliit oma lubadustega läbi tuleb.

"Olgu see rohereform, riigi kulude-tulude ülevaatamine, mitmed teised sisulised teemad. Kui neid suudetakse ka päriselt ellu viia, siis võib ühiskond siiski aru saada ja leppida nende maksumuudatuste vajadusega," rääkis Leht.

LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri sõnul näitab koalitsioonilepe, et kõik kolm erakonda tajuvad hästi Eesti probleeme ja ka tegematajätmisi. Kuigi uus lepe lööb valusalt just väiksema sissetulekuga inimesi, on käibemaksu tõus ja automaksu kehtestamine riigikassasse tema sõnul oluline lisa.

"Mis puudutab üksikisiku tulumaksu, siis seal jääb asi natuke kahtlasemaks, sest kaob ära see raha, mis tuli sellest, et alates 1200 eurost libisevalt vähenes maksuvabastus kuni nullini. See raha kaob ära ja tulumaksuvaba miinimumi suurendamine toob ka veel täiendava miinuse, nii et tulumaksust ilmselt raha juurde ei tule," rääkis Vitsur.

Uute maksudega harjumine võib Vitsuri sõnul aega võtta kauem kui valitsus kestab.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et sellest, kui palju üks või teine maks riigikassasse kasu toob, on veel vara rääkida.

"Meie prognooside järgi tegelikult inimeste sissetulekud peaksid kasvama. Kui meil ikkagi tulevikus ostujõu taastumine jätkub ja ka täiendavat suurt šokki majandusele ei tule ehk siis tööpuudus ei kasva, siis loodetavasti inimestel on võimalus neid täiendavaid maksukulutusi ka katta," rääkis Kaasik.