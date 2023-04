Turismiettevõtjad ei usu, et majutuse käibemaksu tõusust oleks riigile kasu

Ida-Virumaa turismiettevõtjate hinnangul kaotaks Eesti majutuse maksutõusuga lähiriikidele nii sise- kui ka välisturiste.

"Küsimus ongi valitsusele, kuhu läheb siseturist, kuhu läheb välisturist siis, kui meie tuba maksab spaas 145 eurot, Soomes 130 eurot ja Lätis 100 eurot. Ja seda mitte ainult spaades, need hinnad ju muutuvad ka väikeste majutusasutuste puhul konkurentsivõimetuks," sõnas Ida-Virumaa turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Valitsuse maksutõusu plaan on turismisektorit juba negatiivselt mõjutanud.

"Praegu on suveks tööjõu värbamise aeg ja me näeme, et inimesed ei julge tulla tööle turismisektorisse. Võibolla ainult suveks, kui sedagi. Ehk esimene kahju, enne kui midagi on jõustunud, on meile juba mõjunud," ütles Ida-Virumaa majutusasutuste juht Terje Rattur.

Maksutõus võib pärssida ka Sillamäe - Kotka reisilaevaliini võimalikku taasavamist. Seda olukorras, kus ääremaadele uusi töökohti loov turismisektor peaks olema riigile oluline, ütles Sillamäe arengunõunik Allen Allet.

"Kui valitsus räägib sellest, et Ida-Virumaale tuleb määrata eriesindaja, siis palun: siin ongi teie eriesindaja! Kui me suudame uuesti selle laevaliini käima panna, siis see annab tõuke kogu regioonile," rääkis Allet.



Ida-Virumaa turismiklastri arvutuste kohaselt laekuks pärast majutuse käibemaksu tõstmist riigieelarvesse raha pigem vähem kui rohkem.