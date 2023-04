Automaksu alla lähevad nii sõidu- kui ka veoautod ja bussid

Kuigi koalitsioonilepingus on kirjas, et järgmise aasta 1. juulist hakkab kehtima automaks, pole uue maksu üksikasjad selged. Seni on koalitsiooni poolt vaid välja arvutatud, et riigikassasse peaks see aastas tooma 120 miljonit eurot.

Võrklaev ütles, et plaani järgi lähevad automaksu alla nii M- kui N-kategooria sõidukid ning sellega arvestati, kui arvutati välja mõju riigieelarvele.

"Esmane kalkulatsioon – 120 miljonit eurot – polnud õhust võetud, see oligi arvutatud selle pealt, et M- ja N-kategooria sõidukid maksustada," lausus ta.

M- ja N-kategooria alla kuuluvad näiteks sõiduautod, bussid, veoautod, maastikusõidukid (mootorsaan, ATV).

Riigile kuuluv autopark ei pääse samuti maksustamisest. "Jah, ka riigi autopark peab vähemalt tavaautoude puhul olema maksustatud, sest kõik peavad olema võrdsed. Sest kui inimesed peavad olema säästlikumad, peab ka riik eeskuju näitama," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul tuleb tõenäoliselt erisusi, kuid sel puhul peab olema kindel, et neid ei hakataks kuritarvitama. Arutatud erisusi veel koalitsioonis pole, kuid pigem vaadatakse sel juhul kaitseväe sõidukite poole, lausus ta.

Uue maksu detailid saavad paika aasta lõpuks. "Tegu on täiesti uue maksu disainimisega ja seetõttu läheb ka sellega aega," ütles Võrklaev.

Praegu on koalitsiooni poolt välja öeldud, et iga-aastase automaksu suurus sõltub nii sõiduki CO2-heitest kui selle hinnast. Võrklaev lisas, et kallimate autode maksustamise detaile alles töötatakse välja ning eraldi mõeldakse läbi see, kas ja kuidas maksu alla panna ka näiteks kallimad elektriautod.

Andmed autode arvu kohta kõiguvad

Transpordiameti avaandmete järgi on Eestis praegu registreeritud 653 000 M1 või M1G kategooria sõidukit ehk sõiduautot või maastikusõidukit.

Lisaks nendele kahele kategooriale on registreeritud veel 328 000 sõidukit.

Registreeritud sõidukite arv aga ei näita veel seda, palju sõidukeid tegelikult liikleb.

Liikluskindlustuse fondi andmetel oli mullu kuude lõikes Eestis keskmisel 570 000 kehtiva liikluskindlustuslepinguga M1 ja M1G kategooria sõidukit. Enim oli neid augustis (580 000), vähim veebruaris (558 100).

Eestis kehtib praegu maks ainult veoste vedamiseks mõeldud raskeveokitele, mille registri- või täismass on vähemalt 12 tonni. Selle maksu alla käivad ka 12-tonnise või suurema massiga autorongid.

Raskeveokimaksu tuleb tasuda kord kvartalis. Maksimaalselt ehk 40-tonnise või raskema veoki eest tuleb tasuda aastas umbes 930 eurot, kuid enamjaolt jääb veokite aastatasu alla 200 euro, mõne väiksema, kergema ja õhkvedrustusega veoki puhul on raskeveokimaks null eurot.