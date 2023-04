Hiina regulaatorid võtsid sihikule riigi finantssektori

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina võimud uurivad üha rohkem riigi finantssektori tegevust. Hiina juht Xi Jinping tahab kompartei haaret finantssektori üle tugevdada.

Kommunistliku partei distsipliini kontrollimise keskkomisjon (CCDI) hoiatas hiljuti pillava elustiili eest. Pangad kärbivad nüüd tippjuhtide palkasid. Alates veebruarist on võimud karistanud mitut finantsjuhti. Märtsi lõpus hakkasid võimud uurima riigi ühe suurima panga Bank of China endise juhi Liu Lange tegevust, vahendas Financial Times.

CCDI uurib ka Cong Lini tegevust, kes 2020. aastal liitus finantsfirmaga China Renaissance. Firma asutaja Bao Fan on alates veebruarist kadunud. Cong Lin töötas varem ICBC-s, mis on Hiina suurim pank.

CCDI uurib nüüd ka börside tegevust. Pekingis tegutsevad investorid väidavad, et võimud suurendavad järelevalvet. Hiina juht Xi Jinping leiab, et finantssektor peab riigi majandust paremini "teenima". Xi lubas juba oktoobris, et kompartei suurendab haaret riigi finantssektoris.

"Xi ei usalda finantssektorit, uus juhtkond tahab suurendada haaret sektori üle. See juhtkond valiti pärast seda, kui Xi oli eelmisel aastal kindlustanud omale kolmanda ametiaja," ütles California ülikooli Hiina ekspert Victor Shih.

Hongkongi ülikooli teaduri Zhu Jiangnani sõnul muretseb partei juhtkond, et finantssektoris leviv korruptsioon ohustab riigi stabiilsust.

"Partei juhtkond on mures, et selles sektoris esinev korruptsioon võib seada ohtu riigi finantsilise turvalisuse," ütles Zhu Jiangnan.