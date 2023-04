Poola tahab Euroopa-USA koostöö suurendamist

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles hiljuti, et Euroopa peab oma sõltuvust USA-st vähendama. Poola leiab aga, et Euroopa peab hoopis USA-ga koostööd suurendama.

Macroni sõnul peab Euroopa vähendama sõltuvust USA-st ning rääkis taas Euroopa strateegilise autonoomia vajadusest. Poola peaminister Mateusz Morawiecki külastab sel nädalal Washingtoni. Morawiecki sõnul on USA Euroopa jaoks väga oluline liitlane.

"Selle asemel, et luua strateegiline autonoomia, teen ma ettepaneku luua USA-ga strateegiline partnerlus," ütles Morawiecki.

"Ma ei näe siin alternatiivi, me oleme siin samal lainepikkusel, et luua veelgi tihedam liit ameeriklastega. Kui Poolast läänes asuvad riigid ei mõista seda, siis on selle põhjuseks ajaloolised asjaolud," ütles teisipäeval Morawiecki.

Poola on Euroopas üks suurimaid USA liitlasi. Riigis paiknevad USA väed ja Varssavi ostab ameeriklastelt üha rohkem relvastust.

"Poola üritab säilitada poliitikat, mis põhineb USA ja EL-i vahelisel liidul ja see on Poola jaoks parim teekond," ütles Morawiecki.

Poolast on saanud üks Ukraina tähtsamaid liitlasi. Varssavi rahvusvaheline maine paraneb ja Poolast on saanud NATO üks võtmeriike. Poola saab nüüd vabamalt kritiseerida Pariisi ja Berliini tegevust, kuna Saksamaa ja Prantsusmaa alahindasid Venemaa ohtlikkust.

"Vana Euroopa uskus kokkuleppesse Venemaaga ja vana Euroopa kukkus läbi. Kuid on uus Euroopa. See Euroopa mäletab, mida tähendab Venemaa kommunism. Ja Poola on selle uue Euroopa juht," ütles pressikonverentsil Morawiecki. Samal pressikonverentsil osales ka USA asepresident Kamala Harris.

"Me ei nõustu president Macroniga. Leiame, et Euroopasse on vaja rohkem Ameerikat. Tahame teha rohkem koostööd USA-ga," ütles hiljuti ka Poola presidendi Andrzej Duda nõunik Marcin Przydacz.