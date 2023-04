Eestis ei ole piisavalt võõrkeele õpetajaid

Sellest sügisest on koolidel kohustus pakkuda õpilastele teise võõrkeelena vähemalt kaht valikut. Seni tihti ainsa valikuna pakutud vene keele kõrvale loodetakse nüüd ka näiteks hispaania ja prantsuse keel õppekavva tuua. Mitmel pool on see aga viinud uue probleemini, sest võõrkeele õpetajaid igasse kooli ei jagu.

Kui seni oli õpilastel teise võõrkeelena enamasti võimalik valida vaid vene keelt, siis uuest õppeaastast peab valida saama vähemalt kahe b-võõrkeele vahel. Seetõttu muutub märksa laiemaks keeltepalett, mida eestlased tulevikus valdavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haridusministeeriumi üldhariduse peaekspert Marika Peekmann ütles, et praegu on kujunenud välja olukord, kus koolid sellist valikut eriti ei ole pakkunud ja seetõttu õppis kuskil 80 protsenti õpilastest Eestis vene keelt.

Gustav Adolfi Gümnaasium on üks neist, kus seni vaid vene keel valikus oli. Uuest õppeaastast on koolis plaanis lisaks alustada prantsuse keelega, mis osutus ka enamiku õpilaste valituks.

"Meil oli endal ka huvitav jälgida, et kuidas nüüd see maailmaolukord on mõjutanud keelevalikut. Ja mõjutas ta meil sedamoodi, et peaaegu pooleks valiti prantsuse keelt ja vene keelt. Prantsuse keelt mõnevõrra rohkem," rääkis Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum.

Kuigi õpilased on oma valiku juba teinud, on puudu veel õpetajad. Salum lisas, et lapsevanemad on uurinud ka mitme teise keele õppevõimalusi, kuid õpetajate puuduse ja keele vähese otstarbekuse tõttu pole rohkem valikuid lisatud.

"Ega nüüd liiga lihtne ei ole leida õpetajat. Praegugi otsime sellesama b-võõrkeele osas prantsuse keele õpetajaid, sest oma õpetajatel on koormus juba niigi suur," lausus Salum.

Keeruline on olukord ka väiksemates piirkondades, kus õpetajate nappus veel teravamalt silma paistab. Seepärast otsib Kuusalu keskkool juba üle kuu aja lihtsalt võõrkeele õpetajat, olgu õpetatavaks keeleks mistahes. Õpilaste eelistuse väljaselgitamiseks tehti Kuusalu keskkooli direktori Kristi Tariku sõnul koolis küsitlus.

"Tegime küsitluse, et kui on valida keeled, siis millist keelt valida. Ja meil tulemused olid, et esimese koha saavutas hispaania keel, aga teise saavutas vene keel," rääkis Tarik.

Tarik lisas, et uue õpetaja lisamine toob kaasa ka palgasurve. Õpetajate mure lahendamiseks kohtuvad ülejärgmisel nädalal haridusministeerium, koolijuhid ja kohalikud omavalitsused.