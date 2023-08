Paljud koolid pole sügiseks puuduolevaid õpetajaid leidnud

Järgnevate nädalate jooksul peaks õpetajatetuba Läänemere gümnaasiumis pedagoogidega täituma ja algavad uue kooliaasta ettevalmistused. Suvi läbi kestnud õpetajate otsingud pole aga vilju kandnud ning töökuulutustele on vastanud üksikud kandidaadid.

"Siiamaani on viidud läbi kümme konkurssi, nendest me leidsime mõne õpetaja. Kokku on viis andnud praegu nõusoleku, et nad tulevad ja liituvad meie meeskonnaga. Ja siis tuleb tegelikult leida veel kümme," rääkis Läänemere gümnaasiumi direktor Deniss Presnetsov.

Seni on olemasolevad õpetajad olukorda leevendanud ületunde tehes, kuid tänavu suurenes koolis eesti keele õppe maht. Puudu on klassiõpetajatest, muusika-, reaalainete ja loodusainete õpetajatest.

Sellest aastast kehtima hakkav nõue, et iga õppeasutus peab pakkuma inglise keele kõrval vähemalt kaht B-võõrkeele valikut, on koolijuhtide hinnangul läbimõtlematu ning on selge, et igas koolis pole võimalik valikuvõimalust anda.

"Kui B-võõrkeelde on paar kandidaati olnud, siis hetkel ei ole ühelgi kandidaadil olnud ei erialast haridust ega ka erialast töökogemust mitte ühtegi päeva. Ja näiteks keemiasse on tõesti nii, et ei ole ka mitte ühtegi kandidaati olnud. Mis siis nüüd ikkagi tegelikult saab, kui me päriselt mitte kedagi ei leia? Ega head plaani ei ole," ütles Kuusalu keskkooli direktor Kristi Tarik.

Üle Eesti on puudu rohkem kui 100 õpetajat.

Kiviõli vene kool otsib kaheksat pedagoogi, lisaks logopeedi ja eripedagoogi.

"Praegu kõik Ida-Virumaa koolid otsivad õpetajaid ja tugispetsialiste. Ja kahjuks ma ütlen nii, et kõigile neile ametikohtadele me kvalifitseeritud õpetajaid ei leia," ütles kooli direktor Jelena Ragni.

Lahendust nähakse lühiajalise lepinguga töötajates, kel õpetajakvalifikatsioon puudub. Ka haridusministeerium pooldab sellist lähenemist, sest uusi õpetajaid peale tulemas ei ole.

"Siin on kindlasti võimalus selline pidev õpe, pidev juurdeõppimine, pidev ümberõppimine, et siis saada omale mingi uus lisaeriala ja samuti siis ka leevendada õpetajate puudust. Ega meil neid kuskilt nii-öelda kotiga juurde tuua pole," rääkis haridusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika juht Heidi Uustalu.