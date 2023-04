Baerbock hoiatas Hiinat Taiwanis jõu kasutamise eest

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock hoiatas Pekingit, et Hiina ei kasutaks sõjalist jõudu Taiwani vastu.

Baerbock kohtus reedel Pekingis Hiina välisministri Qin Gangiga. Baerbock ütles, et Berliin on Taiwani olukorra pärast väga murelik, vahendas Financial Times.

"Sõjaline eskalatsioon Taiwani väinas, mille kaudu liigub iga päev umbes 50 protsenti maailma kaubandusest, see oleks õudne stsenaarium kogu maailma jaoks. Konflikte saab lahendada rahumeelselt. Status quo muutmine oleks meile eurooplastele vastuvõetamatu," ütles Baerbock.

Taiwan ehk Hiina Vabariik on sisuliselt iseseisev riik, kuid Hiina Rahvavabariik peab seda enda osaks.

Prantsuse president Emmanuel Macron külastas hiljuti Pekingit ja kohtus seal Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingiga. Macron ütles hiljem, et Euroopa ei peaks sekkuma kriisidesse, mis pole Euroopa omad.

Hiina välisminister Qin Gang tunnistas reedel, et Taiwani pärast kasvavad pinged. Qin Gang süüdistas selles hoopis "saare iseseisvusliikumise separatiste, keda toetavad võõrvõimud".

Baerbock kutsus ka Pekingit üles kasutama oma mõjuvõimu Moskva üle. "Hiina presidendi Xi Jinpingi hiljutine reis Moskvasse näitas, et ühelgi teisel riigil pole Venemaa üle suuremat mõjuvõimu. Otsus, kuidas seda mõjuvõimu kasutada, mõjutab otseselt Euroopa huve," ütles Baerbock.

Baerbock hoiatas Pekingit, et Hiina ei saadaks Venemaale relvastust. Qin Gang väitis, et "Hiina ei tarni konflikti osapooltele relvastust ega tee seda ka tulevikus."

"Me ei vala õli tulle," ütles Qin Gang.