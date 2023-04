Tõrva valla rajatud õpilaskodust sai valmides neljatärnihotell

Riigikogu liikme Maido Ruusmanni (RE) asjus on tõstatatud kahtlused, kuidas ta on oma endisel ametikohal Tõrva vallavanemana rajanud maksumaksja raha eest neljatärnihotelli, mis pidi algselt olema eelkõige õpilaskodu. Endine vallavanem ütleb, et spaa ja majutusasutus ongi mõeldud nii kohalikele õpilastele kui ka Tõrvat külastavatele turistidele.

Kui Tõrva vallavalitsus hoonet planeerima hakkas, räägiti eelkõige õpilaskodust mille juures on ujula. Nüüd aga heidetakse ette, et sviidid on mõeldud turistidele ning ühtegi õpilast selles ööbinud ei ole.

Õhtulehes ilmunud artiklid viitavad, justkui riigi raha ja õpilaste arvelt on loodud eraäri.

"Tänane tulemus ei ole päris see mis tol korral kokku lepiti. Täna jah tundub, et õpilaskodu ei ole olemas. Mulle tundub, et on JOKK-skeemiga rahastus on antud," rääkis Tõrva vallavolikogu liige Tarmo Tamm (VL Ühtne Kogukond).

Hoone ehitati kahes osas, 2020. aastal jagus vallal raha esimese korruse ujula ja saunade jaoks. Mullu valminud hotelliosa ehitusse panustas ujula operaatorfirma üle 180 000 euro, pea sama palju tuli lisaks riigi toetusmeetmest.

"Toetust anti sellel eesmärgil, et toetada majanduskasvu, arendada kohalikku elu ja luua elukeskkonda rikastavat keskkonda elanikele," rääkis riigi tugiteenuste keskuse regionaalarengu juht Imbi Uusjärv. "Õpilased ei ole ainus sihtgrupp, muuhulgas õpilastele on see toetus antud."

Tugiteenuste keskusele on tulnud viiteid toetuse ebasihipärasest kasutusest, mida nad kontrollivad. Endine vallavanem Maido Ruusmann põhjendab, et õpilased pole jõudnud sinna elama asuda, kuna toad valmisid pärast õppeaasta algust. Samas ütleb ta, et ka juba täna saaks hotelli ruume kasutada õpilaskoduna.

"Kas õpilased peaksid majutuma siis läbikumavate seintega niinimetatud ühikates, või kas see nimi muudab selle asja sisu, mina arvan et ei muuda. Minu meelest ei tohiks lasta end eksitada, et kui keegi nimetab seda neljatärnihotelliks, siis see ei sobi õpilastele, vastupidi," ütles Ruusmann.

"Tegelikult on ju vaja selle jaoks ka personali, see ei ole niisama et üürid pinna. Seal on alaealised, peab olema personal ja peavad olema ka nõuded täidetud," ütles Tarmo Tamm.

Spaahotelli rahastust on Õhtulehes ebaõiglaseks pidanud ka läheduses asuva Taagepera lossispaa pidaja, sest esiteks on Tõrva keskus ehitatud maksumaksja rahadega, teiseks küsib vald operaatorilt alla turuhinna kehtivat rendihinda.

Ruusmann ütles, et kõigil ettevõtetel oli võimalik rendihankes osaleda, aga nädala kestnud avalikul konkursil osales vaid üks ettevõte.

"See on ainulaadne opereerimismudel, kus omavalitsus peale ei maksa. Teised ei ole leidnud seda operaatorit, kes on otsinud, täpselt samale mudelile. Sellepärast et see ei ole äri. Me paneme vallana kohustuse, et pead iga päev tasuta meie valla lapsi ujutama," sõnas Ruusmann.

"Ma arvan, et kuna operaator on kohalik ettevõte, siis see on selline missioonikas ja kogukonda tagasiandmise pool. Meil oli õnne," ütles Ruusmann.