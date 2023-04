Valitsus korraldab uueks aastaks ümber viie ministeeriumi töö

Ministeeriumite töö ümberkorraldamine on pandud kirja koalitsioonileppe lisas. See ei puuduta ainult kliima- ja elukeskkonnaministeeriumit ning regionaalministeeriumit, vaid muudatusi tuleb viies ministeeriumis.

"Mina loodetavasti saan siis terviseministriks, selge fookusega, et ongi ainult üks vastutusvaldkond. Töö, mis varem on olnud terviseministri portfellis, liigub majandusministri portfelli. Sest tööturg, töösuhted ja majandus ongi omavahel põimunud," rääkis tulevane terviseminister Riina Sikkut (SDE).

Praeguse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asemele tuleb majandus- ja IT ministeerium, millega liituvad strukruuriüksused sotsiaalministeeriumist.

Keskkonnaministeeriumi baasil tuleb kliima ja elukeskkonnaministeerium, millega liituvad struktuuriüksused majandusministeeriumist.

Maaeluministeeriumi baasil tuleb regionaalministeerium ning sellega liituvad üksused rahandus- , sotsiaal-, ja majandusministeeriumist.

Riina Sikkut ütles, et läbirääkimistel vaieldi vastutusalade ümberpaigutuse üle palju.

"Juba muutus iseenesest on keeruline ja tekitab segadust nii ametnikes kui ka nõuab seaduse muudatusi. See on pikem protsess, ei ole võimalik teha poliitilist otsust ja hops, kõik on paigas. Nüüd see protsess algab ja mõne kuu jooksul saavad suuremad ümberkorraldused tehtud," sõnas Sikkut.

Muudatused toimuvad mitmes etapis, ütles riigisekretär Taimar Peterkop. Järgmisel nädalal määratakse ministrite vastutusvaldkonnad.

"Näiteks keskkonnaministeeriumist, mille põhjal hakatakse seda uut kliimaministeeriumit looma, kui minister on alguses seal siis osad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnad nagu energeetika ja transport alluvad kliimaministrile, kes ise põhikohaga asub keskkonnaministeeriumis. See on esimene samm," ütles Peterkop.

Järgneb seaduste muutmine. Kolmanda sammuna kolivad struktuuriüksused selle ministeeriumi juurde, kus on nende järgmine töökoht.

Praegu asub maaeluministeerium Tallinna vanalinnas ja keskkonnaministeerium Rocca al Mares, kuid tõenäoliselt uued ministeeriumid nendes hoonetes tööle ei hakka.

"See on ka lõppkokkuvõttes poliitiline otsus, kus mõni ministeerium paikneb. Otsus tuleb teha vastavatel ministritel ja valitsusel. Praegu meie töötame eeldusega, et kõik oleks mõistlik kolida kokku superministeeriumisse. Aga ajaraam ja kas kolida, tuleb uuel valitsusel teha," ütles Peterkop.