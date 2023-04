Lehtme: kõik kogutud raha on jõudnud Ukraina abivajajateni

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme ei vastanud ERR-i küsimusele, miks oli vaja mittetulundus-ühingu kõrval kanda raha äriühingule. Lehtme sõnul on kõik kogutud raha jõudnud abivajajateni.

Miks kandis Slava Ukraini IC Constructionile 1,5 miljonit eurot?



Lehtme: Nemad on üks meie koostööpartneritest Ukrainas ja nemad aitasid teostada meil teatud projekte, aga jällegi kõik see abi, kõik need numbrid, mis me oleme välja öelnud, need on täpselt jõudnud kohale.

Mis selle 1,5 miljoni euro eest vastu saadi?

Noh me võime siin näiteks tuua, et guerilla kiirabide ehituseks ja 2300 vormi, talvevormi.

Eesti Päevalehe loost selgus IC Constuctioni majandusaasta aruandest, et selle firma kasum oli tänu eestlaste annetustele 250 000 eurot. Kuidas saab annetuste pealt kasum tekkida?

IC Constructioni puhul on tegemist eraettevõttega, kes osutas meile teenuseid. Et ma ei saa kommenteerida kahjuks seda summa siis kindlust eks, mina ei ole majandusaastaaruannet näinud.

Kas teie MTÜ Slava Ukraini tegevjuhina ise kontrollisite kuhu eestlaste annetused lähevad ja kas keegi saab sellelt ka mingit kasumit?

Meil on erinevaid koostööpartnereid, et täpselt samamoodi on meil järgmisel nädalal tulemas väga head uudised, näiteks partneriga, kes teeb meie meditsiinikoolitusi. Me teeme uue lepingu nendega.

EPL: 1,5 miljonit eurot firma IC Construction arvele

Skandaali keskmes on Slava Ukraini Ukraina peapartnerina tuntud mittetulundusühing All For Victory (Все для Перемоги) ja selle tähtsamate eestvedajatega seotud ettevõte IC Construction. Mõlema ühinguga on seotud Lvivi linnavalitsuse varasemad tippametnikud. Kui All For Victory nimi on Eesti ajakirjandusest varem läbi käinud, siis suurem osa rahast ehk üle miljoni euro liikus Slava Ukraini kontolt erafirma IC Constructioni arvele, kirjutas EPL.

Lehe andmeil on All For Victory juht MTÜ Slava Ukraini tegvjuhi Johanna-Maria Lehtme "lähedane sõber" Hennadiy Vaskiv, väga laia tegevusampluaaga IC Constructioni tegevjuht on aga Roman Panasjuk, kes töötas Lvivi linnavalitsuses koos Vaskiviga. EPL toob ka välja, et IC Constructioni omanik ja juht oli kuni eelmise aasta augusti viimaste päevadeni Oleksandr Tšernov, kes on samaaegselt ka All For Victory logistika juht, kuid siis ta lahkus ettevõttest ning selle uueks omanikuks nimetati küünetehnikuna töötav Marta Luta, kes tegutseb ilusalongis, kus töötavad ka Vaskivi tütar Viktoria ja abikaasa Oksana, kes on ka ilusalongi kaubamärgi omanik.

EPL märkis, et 2021. aasta septembris asutatud firma tegevus aktiviseerus eelmise aasta veebruaris, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis ning ettevõtte eelmise aasta müügitulu ulatus 41,7 miljoni grivna ehk umbes miljoni euroni, millest puhaskasum oli 9,3 miljonit grivnat ehk umbes 250 000 eurot. "Panasjuk kinnitas telefonivestluses meie kolleegile Kyiv Independentist, et pea sada protsenti ettevõtte käibest pärineb justnimelt Slava Ukrainilt ehk Eesti annetajatelt saadud rahast," edastas EPL.

Slava Ukraini on teinud maksed IC Constructionile ka selle aasta esimestel kuudel ning need ulatuvad väidetavalt kokku 1,5 miljoni euroni, mis tähendab, et veerand Slava Ukraini eestlastelt kogutud ligikaudu 6,5 miljonist eurost annetustest on läinud "küünetehniku firmale", kuid teadmata on, mis teenuseid või kaupa IC Construction eestlaste annetuste eest korraldama täpselt pidi, märkis Eesti Päevaleht.

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme ei vastanud küsimusele, miks oli vaja mittetulundus-ühingu kõrval kanda raha äriühingule. Lehtme sõnul on kõik kogutud raha jõudnud abivajajateni.

Nii Lehtme kui ka märtsis määratud MTÜ nõukogu liikmeks nimetatud Kristo Tohver lükkasid kommentaaris EPL-ile kahtlustused tagasi.

Kahtlused said avalikuks märtsis

MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu teatas 12. märtsil, et otsustas organisatsioonis korraldada revisjoni, kuna nõuandva kogu ja juhatuseni jõudsid signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Revisjoni tulemuste selgumiseni peatas MTÜ ka väljamaksed nendele koostööpartneritele.

MTÜ ei ole ise avalikustanud, kui suurte summadega võib raha väärkasutusel tegemist olla.

Slava Ukraini on Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetuseks kogunud sõja-aasta jooksul 6,5 miljonit eurot annetusi. Muu hulgas on ostetud Ukraina rinde lähedal elavatele inimestele 186 000 abipakki, kokku 1,1 miljoni euro eest.

Sõja algusest saati on aidatud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, samuti rahastatakse kohapeal meditsiinikoolitusi.

Lisaks Eestist saadetud 54 täisvarustuses kiirabiautole ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud guerilla kiirabiautosid – masinaid, mis peaks maastikul vastu ja suudaks viga saanud inimesi rindelt ära tuua.

Organisatsiooni senine juht Lehtme valiti Eesti 200 nimekirjas selle suurima häältemagnetina riigikogusse ning ta on eelmisel aastal saanud rohkelt tunnustust oma töö eest Vene agressiooni tõrjuva Ukraina abistamisel.