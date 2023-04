Hussar Slava Ukraini rahakasutusest: meil ei ole veel piisavalt fakte

Erakonna Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles, et tal ei ole veel piisavalt fakte, et võtta seisukohta Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikme ja MTÜ Slava Ukraini tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme tegevuse ja Slava Ukraini rahakasutuse suhtes.

Nädalavahetusel on tulnud ilmsiks uued asjaolud seoses Slava Ukrainile annetatud rahade kasutamisega. Kas te olete laupäevase Päevalehe loo valguses Johanna-Maria Lehtmega sellel teemal rääkinud?

Ma olen täna Johanna-Maria Lehtmega sellel teemal rääkinud ja ta on andnud mulle ammendavad vastused. Ühtlasi on ta öelnud, et ta annab ka oma selgitused avalikkusele. Ma usun, et selgitamine selles loos on kindlasti äärmiselt oluline.

Millega ta põhjendas seda, et osa eestlaste annetatud rahast on läinud ühe ettevõtte kasumiks?

Me rääkisime laiemalt sellest teemast ja see on kindlasti Slava Ukraini juhatuse ja Slava Ukraini nõukogu küsimus. Ühtlasi me rääkisime Johanna-Maria Lehtmega sellest, et Eesti 200 praegu seda teemat arutama ei hakka, sellepärast, et meil ei ole piisavalt fakte. Eesmärk on oodata ära Slava Ukraini nõukogu ja juhatuse poolt algatatud revisjon, et me saaksime selgema pildi, et mis siis Slava Ukrainis täpsemalt toimunud on. Mitmete teemade osas, mida ajakirjanduses on käsitletud, tõi Johanna-Maria Lehtme välja selle, et need on faktidega ümber lükatavad. Aga seda tuleb juba Johanna-Maria Lehtme enda käest küsida.

Kui peaks prokuratuur algatama uurimise, siis kas sellisel juhul on see piisava kaalukusega tõik, et erakond hakkaks selle teemaga tegelema?

Kindlasti uute asjaolude selgumisel me kujundame oma seisukoha. Aga tänaste faktide alusel on Eesti 200-l kui erakonnal väga keeruline seda teemat arutada ja sellepärast on kindlast ennatlik siin mingeid seisukohti võtta. Ootame ära Slava Ukraini juhatuse ja nõukogu algatatud revisjoni.

Johanna-Maria Lehtme oli riigikogu valimistel erakonna Eesti 200 esinumber Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas. Ta sai 5251 häält. Erakonna liige Lehtme 17. aprilli seisuga ei ole.