Narkootikumide tarvitamine on Eestis kasvutrendis ning reovee uuringute põhjal on kõige enam suurenenud kokaiini, vähem ka kanepi kogused. Aasta alguses pani politsei kinni järjekordse kanepikasvanduse, kuid jätkuvalt on kanep kõike levinum narkootikum.

Veebruari alguses leidis politsei Võrumaalt Rõuge vallast selleks eraldi ehitatud hoonest Eestis ainulaadse kanepikasvanduse.

"Ehitatud oli siis kolm korrust. Üks maapealne, kus olid eluruumid ja kaks korrust maa alla: nii kasvatus, kui kõik tehnoloogia, nii automatiseeritud veesüsteemid kui ka eemal generaator maa sisse pandud. Väljapoolt ei oleks mitte midagi öelnud, et tegemist oli kanepikasvandusega," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Kasvanduse rajamiseks oli investeeritud umbes 800 000 eurot. Läbiotsimisel võeti ära ligikaudu 250 kõrge sõltuvust tekitava aine sisaldusega taime, mille müügist lootsid kahtlusalused teenida aastas üle kolme miljoni euro. Kanepi müügini aga ei jõutudki. Kahtlusaluseid on kokku kümme.

"Keda kahtlustatakse kanepi kasvatamises, keda kahtlustatakse narkootilise aine suures koguses käitlemises või siis mõlemas. Ent on ka esitatud kahtlustus sellele tegevusele kaasaaitamises," rääkis ringkonnaprokurör Liis Vainola.

Kuigi igal aastal avastatakse mõni suurem kanepikasvandus ja pisemaid lausa kümmekond, on kanep jätkuvalt kõige levinum narkootikum Eestis.

Tervise Arengu Instituudi andmetel jagavad teist kohta amfetamiin ja viimaste aastate jooksul hüppelise tõusu teinud kokaiin.

"Kokaiin on võib-olla aastatega läinud odavamaks, tema puhtusaste on läinud kõrgemaks. Tänu sellele temast ongi saanud nii populaarne narkootikum. Ta on sageli ka noortele kättesaadav," ütles Tervise Arengu Instituudi teadur Katri Abel-Ollo.

Üha rohkem kuritarvitatakse ka retseptiravimeid. Samuti pole narkootiliste ainete müük enam loetud inimeste pärusmaa.

"Kui vanasti kuulus see äri nii-öelda ainult kurjategijatele, siis tänasel päeval täiesti politseile tundmatud isikud esimese hooga on tellima hakanud aineid ja loodavad sellesse siis nii-öelda sisse tulla, et ka teenida raha. See on teinud olukorra natuke segasemaks," ütles Tambre.