Tartu soojatootja lubas kaugkütte hinda langetada

Konkurentsiamet tuletas kaugkütteettevõtetele meelde, et kui kütuste hinnad langevad, oleks aeg hakata langetama ka kaugkütte hinda. Tartu soojatootja Gren kinnitas, et gaasi ja hakkepuidu hinna odavnemise mõju peaks lähiajal ka kaugkütte arvetele jõudma.

AS Gren Tartu on kaugkütte hinda ülikoolilinnas viimase poole aasta jooksul tõstnud kaks korda. Eelmise aasta novembris, kui veidi üle 53 euro eest/MWh asemel hakkas toasoe maksma ligi 78 eurot/MWH eest. Mõlemale hinnale lisandus käibemaks.

Kaugkütte hind kerkis veelgi selle aasta alguses, makstes praegu ligi 86 eurot /MWh eest pluss käibemaks. Toasooja saamiseks sisendina kasutatavad kütusehinnad on praegu aga languses ja selle taustal hakkab lähiajal kukkuma ka kaugkütte maksumus, ütles Gren Tartu juht Margo Külaots.

"Tuleb aktiivselt tegutseda. Lepime kokku oma tarnijatega uusi kütusehindu, sõlmime uusi lepingulisasid biokütuste osas, gaasi osas ja tegelema kõige sellega, mis võimaldaks siis kütusehinnad, need sisendid alla saada ja hakata ka siis kaugküttehinda langetama," sõnas Külaots.

Näiteks on hakkepuidu hind jõudnud tagasi tasemele, kus see oli eelmise aasta teises kvartalis, ütles OÜ Renlog Eesti juhatuse liige Argo Teral.

"Hinnakonjaktuur näitab, et materjali on turul omajagu. Pigem on tegemist ülepakkumisega. Eri jaamades, koostootmisjaamades, katlamajades on hind sama, mis eelmise aasta teises kvartalis," sõnas Teral.

Kuivõrd intensiivsem kütteperiood hakkab lõppema, ei välista Teral, et hakkepuidu hind langeb veelgi. "Kütteperiood on täna läbi, nõudlus väheneb - hinnal väga tõusmise võimalust ei ole. Partneritega on eri kokkulepped ja mida pikemale perioodile on see kokkulepe, seda pikemalt hind kehtib."

Lisaks nõudlusele kujundavad hakkepuidu hinda ka elektri- ning maagaasi hinnamuutused. Mis ajaks ja kui suurt langust toasooja hinnas on oodata, seda Külaots ei ütle, viidates käimasolevatele läbirääkimistele kütusemüüjatega.

"Me ei sihi kindlasti seda, et kui nüüd oktoobris lähevad ilmad külmaks, et alles siis hakkavad soojahinnad langema. Nad hakkavad kindlasti varem langema. Tuleb ka meeles pidada, et kui eelmisel sügisel oli kriisisituatsioon ja kui me pidime varuma, siis ostsime ka mõnevõrra kallimalt kütust lattu. See on natukene võib-olla analoogia ahiküttega, et kes ostis kuuri sügisel puid täis, siis need puud on ikkagi kuuris selle hinnaga, millega sügisel osteti," rääkis Külaots.