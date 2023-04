EL kiitis heaks 43 miljardi euro suuruse kiibitootmise investeerimiskava

Euroopa Liidu (EL) eesistuja Rootsi teatas teisipäeval, et EL-i kiibitootmise strateegia sai rohelise tule. EL käivitab 43 miljardi euro suuruse investeerimiskava, mille eesmärk on edendada Euroopa kiibitööstust.

Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahelistes triloogides lepiti kokku kiipide seaduses. EL tahab Euroopa kiibiakti raames tugevdada piirkonna tehnoloogilist suveräänsust. Kokku plaanib EL kulutada kiibisektori arendamisele 43 miljardit eurot, vahendas Politico.

Brüssel leevendab riigiabi eeskirju, et toetada nii kohalikku kiibitööstust. See sarnaneb USA käivitatud plaaniga, Washington kulutab 52 miljardit dollarit, et vähendada oma sõltuvust Aasia kiibitootjatest

Aasia riikide ettevõtted kontrollivad pooljuhtide tootmise turuosast 80 protsenti. Brüssel tahab seda 2030. aastaks suurendada 20 protsendini.

"See võimaldab meil oma kiipide tarneahelaid tasakaalustada ja tugevdada, vähendades meie sõltuvust Aasiast," ütles Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton

Tehnoloogiafirmad plaanivad Euroopasse rajada kiibitehaseid. Firmad taotlevad nüüd uute riigiabi eeskirjade alusel riiklikke toetusi.

USA tehnoloogiafirma Intel plaanib 17 miljardi euro eest rajada kiibitehase Saksamaal asuvasse Magdeburgi linna. Saksamaa lubas varem, et investeerib tehasesse vähemalt 6,8 miljardit eurot. Intel tahab aga, et Berliin suurendaks toetust veelgi.