ERR Lätis: õpetajad kavandavad vaatamata lubatud palgatõusule protesti

Läti haridustöötajad plaanivad koguneda meeleavaldustele ja alustada streiki ning valitsus püüab streigi eelõhtul kiirkorras midagi ette võtta, et proteste ära hoida – selline käitumismudel on Lätis kestnud juba kümmekond aastat. Näiteks eelmisel sügisel otsustati tähtajatu streik ära jätta.

Nüüd saavad esmaspäevane protestikäik, meeleavaldus ja streik teoks. Samas otsustas valitsus reedel suure osa palgatõusu ja töökoormuse vähendamisega seotud nõudmistest rahuldada. Ametiühingute liider teatas valitsuse istungil, et selline otsus on ebakvaliteetne.

"Täna näib, et see on valitsuse ühepoolne tegevus, mis ei anna võimalust kavandatu üle professionaalide seisukohta kujundada. Pole ka võimalust väidelda, mis dokumendi projektis on meile vastuvõetav ja mis veel mitte," kommenteeris Läti haridus- ja teadustöötajate ametiühingu esimees Inga Vanaga.

Peaminister Krišjanis Karinš omakorda peab sellist seisukohta mitte sisuliseks, vaid poliitiliseks.

"Otsustamise käik ajab mind pisut naerma. Teisipäeva õhtul esitasid ametiühingud ultimaatumi, et võtaksime need muudatused vastu kolmapäeval. Siis polnud need veel lõpuni välja töötatud ja saime need heaks kiita täna. Nüüd aga ütlevad ametiühingud samasuguses ultimatiivses vormis, et selliseid tingimusi ei tohiks täna vastu võtta," sõnas peaminister.

Läti valitsus kiitis heaks haridustöötajate palgagraafiku 2025. aastani. Sel sügisel tõuseb kõigi töötasu – pedagoogi alampalk on 1. septembrist nii lasteaedades kui ka koolides üle 1200 euro ja kutsekoolides 1020 eurot, kõrgkooli professor hakkab teenima ligi 2000 eurot. Lasteaiapedagoogi töökoormus on 40 ning põhikoolis ja gümnaasiumis 36 tundi nädalas.

"Kokku investeerime palgatõusu ja töökoormuse vähendamisse 89 miljonit eurot. Eelmise perioodiga võrreldes on see märkimisväärne summa. Loomulikult on meil palju tööd veel ees. Peame seda raha väga tulemuslikult kasutama, et kõrgemat palka hakkaksid saama ka maapiirkondade pedagoogid," ütles haridus- ja teadusminister Anda Cakša.

Pikalt on Lätis räägitud ka koolivõrgu reformist, kuid see on takerdunud.