Kuldre lapsed tähistasid üleilmset lasteaedade päeva poriköögi avamisega

241 aastat tagasi sündis Friedrich Fröbel, kes võttis kasutusele sõna lasteaed ja lõi esimese lasteaia umbes sellisena nagu meie seda teame. 21. aprill on seega kuulutatud Fröbeli auks ülemaailmseks lasteaaedade päevaks.

Kuldre lasteaias avati selle päeva puhul poriköök, mis sai lõpuks mitme isa vabatahtlike töötundide ja sponsorite abiga suurem ja võimsam, kui keegi osanuks loota.

"Esialgselt oli plaan üldse teha euroalustest poriköök ja see ei olnud üldse nii suursugune nagu praegu välja tuli, aga üks idee viis teiseni ja lõpuks meil tõesti valmis imeilus, uhke Michelini tärnide vääriline köök," rääkis Kuldre lasteaia Sipsik õpetaja Mai Uus.

Kohe pärast köögi avamist asusidki toimetama väikesed kokad, kelle käte all valmisid mitmesugused hõrgutised.

"Küpsetan siin mahla, et saada mahlajäätist. /.../ Siis on vaja pulka ja panna sügavkülma," kirjeldas Tähesipsikute rühma laps Alar Vainomaa.

"Me valmistame siin makaronisalatit," rääkis rühmakaaslane Nora-Loviisa Kirs.

Tegelikult on Kuldre lasteaias oma porikööki oodatud juba pikalt.

"Me oleme seda ka eelarvest küsinud, aga see ei ole olnud kahjuks kõige vajalikum ost ja meid ei ole toetatud selle ideega," tõdes Mai Uus.

Antsla vallavanem Aavo Kirschbaum, kes on ka ise lapsevanem ja aitas ehitada Kuldre lasteaeda porikööki, tõdes, et valla eelarvest poleks nad kunagi suutnud nii head kööki valmis teha, eriti arvestades, et praegu on vallal fookus uue lasteaiarühma avamiseks, kuna Antslas on lapsi rohkem kui lasteaiakohti.

"Arvatavasti nii võimsat kööki ei oleks ehitatud. Oleks tehtud tagasihoidlikemate vahenditega, natuke tagasihoidlikum köök ja nii olekski olnud," sõnas ta.

Nii läks ka Kuldres nõnda nagu paistab, et üle Eesti lasteaedes tavaks olevat saanud, et unistused saavad teoks alles siis, kui lapsevanemad ise panevad käe külge. Lapsevanem Heiki Trolla, kunstnik Navirolla leiab, et tegelikult ongi lihtsam ise teha, kui loota kellelegi teisele.

"Ega siis ei pea kõike ostma ja nõudma ja käima malakas seljas, et tehke ja olge. Tegelikult on ikkagi normaalne, kui võetakse ise ka härjal sarvist kinni, sest see igavene nõudmine ja õiguste taga ajamine hakkab ausalt öeldes üle viskama," rääkis ta.