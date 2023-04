Sõja 424. päev: Ukraina: esimene Patrioti süsteem on lahingus kasutuses

Oluline pühapäeval, 23. aprillil kell 21.55:

- Esimene Patrioti õhukaitsesüsteem on juba lahingus kasutuses, teatasid Ukraina õhujõud

- Vene väed tegid Hersoni oblastile hävituslennukitelt õhulööke

- Hispaania antud kuus Leopard 2 tanki jõuavad Ukrainasse viie-kuue päeva pärast

- Kiievile ei tohiks pidevalt rahuläbirääkimisi peale suruda, ütles Ukraina kaitseametnik

- Vene meedia: Peskovi poeg käis Ukrainas võitlemas

- Luureraport: Venemaa üritab värvata 400 000 vabatahtlikku

- Ukraina õhutõrje tulistas alla Vene helikopteri Mi-24

- Vene väed ründasid Harkivit

- Mõkolajivi oblastis sai miiniplahvatuses viga kaks inimest

- Venemaa ründas Sumõ oblastis viit piirkonda

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 690 sõdurit

Ukraina õhujõud: esimene Patrioti süsteem jõudis lahingusse

USA-s toodetud Patrioti õhukaitsesüsteem jõudis hiljuti Ukrainasse ning on juba ka lahinguteenistuses, ütles Ukraina õhujõudude esindaja Yuri Ihnat pühapäeval.

Ta selgitas, et Ukraina armee kasutab seda õhukaitserelva Venemaa õhusihtmärkide vastu, mida varem alla lasta ei saanud, nende seas S-300 maa-õhk rakettide vastu.

Venemaa on hakanud enam kasutama lahinguväljal õhust heidetavaid juhitavaid pomme ning Ukraina loodab, et Patrioti süsteem aitab selle ohuga võidelda, sest riigil ei ole lääne kaasaegseid hävituslennukeid nagu F-16.

18. aprillil teatas Saksamaa valitsus, et riik on saatnud Ukrainasse Patrioti õhukaitsesüsteemi ja selle jaoks ka rakette.

Ukraina armee: Venemaa ründas Hersoni oblastit hävituslennukitega

Vene väed tegid Hersoni oblastile nelja Su-35 hävituslennukiga õhulööke, teatas Ukraina lõuna ringkonna väejuhatus pühapäeval.

Armee teatel heitsid lennukid alla viis KAB-500 juhitavat pommi, mis kahjustasid maju.

Rünnakus kahele Hersoni oblasti külale sai kaks inimest kannatada.

Armee lisas, et Vene väed pommitasid viimase päeva jooksul Hersoni oblastis 56 korral vähemalt viit asulat. Hersoni linnas sai üks tsiviilelanik vigastada.

Hispaania Leopardid jõuavad Ukrainasse kuue päeva jooksul

Hispaania kaitseminister Margarita Robles kinnitas, et kuus Saksamaal toodetud Leopard 2 tanki on teel Hispaaniast Ukrainasse ning peaksid kohale jõudma nädala jooksul.

Robles ütles ajakirjanikele, et Leopardid lahkusid Santanderi sadamalinnast koos 20 raskeveokiga ning sõidukite meretee võtab aega viis-kuus päeva.

Nädal varem ütles Robles, et Hispaania tarnib võimalikult kiiresti pärast hooldustöid veel neli Leopardi tanki Ukrainale.

Ukraina kaitseametnik: Kiievile ei tohiks läbirääkimistega peale käia

Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretär Oleksi Danilov palus poliitikutel loobuda "venemeelsest rahusobitamisest" ja anda Ukrainale rohkem relvi.

Danilov kirjutas sotsiaalmeedias, et kui Venemaa eesmärk ei muutu ja ta loodab Ukraina hävitada, siis pole hiljutised algatused rahumeelseks lahenduseks midagi muud kui venemeelne rahuvalve.

Tema sõnul ei tohiks ukrainlastele pidevalt läbirääkimistega peale käia, vaid tuleks piisavalt relvi anda. "Relvad on parim vahendaja ja ainus Vene Föderatsioonile mõistetav suhtlusargument," ütles Ukraina julgeolekunõukogu juht.

Vene meedia: Peskovi poeg käis Ukrainas võitlemas

Ajaleht Komsomolskaja Pravda kirjutas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi 33-aastane poeg Nikolai Peskov teenis Ukrainas Wagneri palgasõdurite seas suurtükiväelasena.

Reutersi teatel on tegu haruldase näitena sellest, et mõne kõrge Vene ametniku poeg Ukrainas sõdib.

"See oli minu enda algatus," ütles Peskov. "Ma pidasin seda oma kohuseks."

Veel kirjutas ajaleht, et täitis oma tegeliku isiku varjamiseks lepingu valenime all ning sai vapruse eest medali. Nikolai Peskovi sõnul on isa tema üle uhke ja arvab, et poeg tegi õige otsuse.

Eelmisel aastal helistas vangistatud opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi abiline Nikolai Peskovile, esitledes end sõjakomissariaadi ametnikuna ja teatas, et Peskov kuulub osalise mobilisatsiooni alla. Toona vastas Peskov, et ei lähe kuskile ja lahendab olukorra teisel tasandil.

Luureraport: Venemaa üritab värvata 400 000 vabatahtlikku

Briti luureraporti kohaselt on Venemaa kaitseministeerium käivitanud uue laialdase kampaania vabatahtlike värbamiseks. Reklaamid on ilmunud nii sotsiaalmeediasse kui televisooni ja tänavatel on suured plakatid.

Värbamisel rõhutatakse maskuliinsust, rõhutades, et sõjaväkke astujad on tõelised mehed, samuti rõhutatakse rohket rahalist tasu.

Briti kaitseministeeriumi raportis märgitakse, et samal ajal värbab võitlejaid ka Wagneri palgaarmee, nii et võitlusvõimelisi mehi napib.

Vene võimud püüavad kohustuslikku mobilisatsiooni edasi lükata nii kaua kui võimalik, aga asjatundjate hinnangul ei ole tõenäoline, et Vene kaitseministeerium suudaks kokku saada 400 000 vabatahtlikku, nii nagu eesmärgiks seatud.

Ukraina õhutõrje tulistas alla Vene helikopteri Mi-24

Ukraina õhutõrje tulistas alla Vene helikopteri Mi-24 ja neli drooni, sealhulgas Venemaal toodetud luuredroonid Orlan-10 ja Zala, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina raketi- ja suurtükiväed tabasid veel nelja Vene vägede ja varustuse koondumispaika, kaht laskemoonaladu ja kaht olulist Vene objekti.

Väidetavalt teevad Vene väed jõupingutusi pealetungiks Donetski oblastis Bahmuti, Avdijivka ja Marinka suunas. Ukraina väed tõrjusid sõjaväe teatel laupäeval neis suundades 58 Vene rünnakut.

Venemaa õhu- ja raketirünnakute oht püsib Ukraina relvajõudude peastaabi teatel kogu Ukrainas kõrge.

Vene väed ründasid Harkivit

Vene väed ründasid laupäeva õhtul Harkivit ja Harkivi oblastit maa-õhk-rakettidega S-300.

"Harkiv on tule all!" hoiatas linnapea Igor Terehov.

Rünnaku alla sattusid nii linn kui ka lähipiirkonnad. Kogu kahju ja inimohvreid alles hinnatakse. Venemaa rünnakud põhjustasid tulekahju ka ühes linna tsiviilinfrastruktuuriobjektis.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi hinnangul on Ukraina väed kindlustanud oma positsioonid Hersoni oblastis, Dnepri idakaldal, aga mitte sellises ulatuses, nagu plaanis oli.

Vene sõjablogijate andmetel on Ukraina üksused loonud kindlad varustusteed ja korraldavad regulaarselt rünnakuid, mis viitab sellele, et Vene jõududel ei ole piirkonna üle kontrolli.

Mõkolajivi oblastis sai miiniplahvatuses viga kaks inimest

Mõkolaivi oblastis Snihurivkas sai kaks inimest miiniplahvatuses viga. Õnnetus juhtus endise mineraalveetehase lähedal. Üks vigastatu viidi kohalikku haiglasse.

Kukhta hoiatas elanikke maamiiniohu eest ja lisas, et see on endiselt üks enim mineeritud ja lõhkekehadega saastatumaid piirkondi.

Vene väed okupeerisid Snihurivka – raudteesõlme, mis asub Inhuletsi jõe läänekaldal ja on Hersoni põhjaväravaks – 19. märtsil 2022. Seitse kuud hiljem, novembri alguses lahkusid venelased linnast ning 10. novembril vabastas Ukraina 131. luurepataljon linna.

Alates sõja algusest on Ukrainas sealse kaitseministeeriumi andmetel miiniplahvatustes hukkunud vähemalt 124 inimest, sealhulgas kuus last. Vigastada on saanud on 286 inimest.

Venemaa ründas Sumõ oblastis viit piirkonda

Vene väed ründasid Sumõ oblastis viit piirkonda miinipildujate ja suurtükitulega, rünnaku tagajärjel süttis kohalik maisipõld.

Hukkunutest pole infot ja kohaliku sõjaväeadministratsiooni teatel ei täheldatud piiri taga ühtki Vene vägede üksust.

Sumõ oblast asub Ukraina kirdepiiril ja on olnud igapäevane Vene mürskude ja rünnakute sihtmärk alates möödunud aasta aprillist, kui osa sellest Vene vägede käest vabastati.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 690 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeva hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 186 420 (võrdlus eelmise päevaga + 690);

- tankid 3675 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7131 (+1);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+1);

- suurtükisüsteemid 2837 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 539 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 289 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2402 (+4);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5730 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 339 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.