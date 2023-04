Biden teatas uuesti kandideerimisest

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden (80), kes on juba praegu USA ajaloo vanim riigipea, teatas teisipäeval ametlikult, et taotleb 2024. aasta presidendivalimistel teist ametiaega. Tõenäoliselt osutub vabariiklaste presidendikandidaadiks taas Donald Trump, kes oli Bideni vastane ka 2020. aastal.

"Kui ma neli aastat tagasi presidendiks kandideerisin, ütlesin, et me võitleme Ameerika hinge pärast ja võitleme siiani," ütles Biden tema kampaaniameeskonna avaldatud videos. "Praegu pole aeg rahuloluks. Seetõttu kandideerin tagasi."

"Viime selle töö lõpuni. Ma tean, et suudame seda," kuulutas Biden.

Demokraatliku partei kandidaat Biden kirjeldas vabariiklaste platvorme kui ohtu Ameerika vabadusele, lubades võidelda püüdlustega piirata naiste tervisekaitset, vähendada sotsiaalkindlustust ja keelata raamatuid. Samas ründas Biden Trumpi toetajaid, keda ta nimetas "MAGA-äärmuslasteks". MAGA on Trumpi poliitilise loosungi "Make America Great Again" akronüüm.

Kahe aasta jooksul pärast endiselt presidendilt Trumpil ameti ülevõtmist võitis Biden kongressi heakskiidu miljardite dollarite suurusele föderaalfondidele Covid-19 pandeemiaga võitlemiseks ja uue infrastruktuuri loomiseks ning sai nautida madalaimat tööpuuduse taset alates 1969. aastast. Samas on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsioonitase rikkunud tema majanduspoliitilised saavutused.

Valijaid paneb muretsema Bideni vanus

Briti leht The Times juhtis hiljuti tähelepanu, et 80-aastane Joe Biden on juba praegu vanim mees, kes on USA presidendiametis teeninud. Juhul kui Biden saab tagasi valitud, siis oleks ta oma teise ametiaja lõpus 2029. aastaks 86-aastane.

Biden on saanud siiski arstidelt kinnituse, et tervis lubab veel ühe ametiaja tööd teha. Biden, kes ei joo alkoholi ja teeb viis korda nädalas trenni, tunnistati pärast veebruaris tehtud läbivaatust "teenistuskõlblikuks". Valge Maja teatas, et tema terviseandmed näitavad, et ta on vaimselt piisavalt terav, et seda tööd teha.

Samas oli oodatud eluiga sünnihetkel Ameerika Ühendriikides 2020. aastal veidi üle 77 aasta.

NBC Newsi hiljutine küsitlusuuring näitas siiski, et 70 protsenti valijatest ei soovi, et Biden taas presidendiks kandideeriks ning seda arvaks ka 51 protsenti demokraatide valijatest. Suure enamuse valijate jaoks on mureks Bideni vanus.

Reutersi/Ipsose küsitluses, mis avaldati 19. aprillil, andis Bideni tegevusele oma heakskiidu ainult 39 protsenti vastanutest. Mõned ameeriklased tunnevad tema vanuse pärast suurt muret, tõdes ka uudisteagentuur Reuters.

USA presidendiks kandideerimise soovist on teatanud ka endine USA president, vabariiklane Donald Trump, kes on praegu 76-aastane.

Samas ei soovi NBC küsitlusuuringu kohaselt ka 60 protsenti ameeriklastest, et Donald Trump taas presidendiks kandideeriks ning tema kandideerimist toetas ainult 35 protsenti vastanutest.

Küsitlusuuringute kohaselt on tõenäoliselt demokraatide kandidaadiks presidendivalimistel Joe Biden ning vabariiklaste puhul Donald Trump, kuigi palju on spekuleeritud ka Florida kuberneri Ron DeSantise huvist presidendiameti vastu, kes on praegu 44-aastane.

Kampaaniameeskond hakkab selguma

Politico teatel peaks Bideni kampaaniat juhtima Julie Chavez Rodriguez, kes on praegu presidendi nõunik ja Valge Maja valitsustevaheliste suhete direktor. Rodriguezile on abiks kampaania asejuhina Quentin Fulks, kes juhtis Raphael Warnocki senatisse kandideerimise kampaaniat 2022. aastal.

45-aastane Julie Chavez Rodriguez on tuntud ametiühingulase Cesar Chavezi lapselaps ning on kõige kõrgema ametikohaga latiino Valges Majas. Politico hinnangul näitab nii Rodriguezi kui ka 33-aastase Fulksi nimetamine usaldust demokraatide erakonna järgmise põlvkonna vastu ning toetust mitmekesisusele.

Ajakirjandusega peaks Bideni kampaania poolt suhtlema Kevin Muñoz, kes hiljuti lahkus Valge Maja pressisekretäri abi kohalt. Veel ei ole teisi inimesi Bideni tagasikandideerimise kommunikatsioonitiimi valitud. Kommunikatsioonidirektori kohale kaalutakse Michael Tylerit, kes oli seotud Cory Bookeri kandideerimisega USA presidendiks 2020. aastal, kuid ka see pole veel lõplikult kokku lepitud.