Intressikasv tõi kaasa raha liikumise tähtajalistele hoiustele

Pangad on tänavu korduvalt kergitanud tähtajalisele hoiusele makstavat intressi ning muudatus on mõjutanud ka klientide käitumist, sest üha enam inimesi kannab oma raha arvelduskontolt tähtajalisele hoiusele.

Nii SEB, Swedbank kui ka Luminor maksavad aastase tähtajaga hoiusele kolmeprotsendilist intressi. LHV käivitas aga eelmisel nädalal kuni 3. maini kestva kampaania, mille käigus makstakse 12-kuulisele tähtajalisele hoiusele 3,5 protsenti intressi.

Kõik pangad on märganud, et intressitõus on suurendanud klientide huvi tähtajalise hoiustamise vastu.

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš rääkis ERR-ile, et kõrgemad intressimäärad on pannud erakliente suunama raha arvelduskontolt tähtajalisele hoiusele.

"2022. aastal kasvas SEB-s eraisikute tähtajaliste hoiuste maht eelneva aastaga võrreldes ligikaudu 50 protsenti. Raha suunamine arvelduskontolt tähtajalistele hoiustele on intressimäärade tõusu tõttu jätkunud ka 2023. aasta alul," kinnitas ta.

Samasugust tendentsi kinnitas ka Luminor.

"Koos intressitõusuga on huvi ja ka uute tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud nädalast nädalasse. Jälgime pidevalt turgu ja pakume oma klientidele konkurentsivõimelist intressimäära," lausus Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork.

LHV treasury juhi Kadri Haldre ütles, et nende Eesti klientide hoiustest on tähtajaliste hoiuste osakaal tõusnud 15 protsendini. Negatiivsete intresside ajal olid need selgelt ebapopulaarsed, kuid ta tõi välja, et ajalooliselt on tähtajaliste hoiuste osakaal moodustanud isegi kuni poole kogu hoiuste mahust.

Swedbanki eraisikute panganduse juhi Tarmo Ulla sõnul on neilgi koos intressitõusuga huvi ja ka uute tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud nädalast nädalasse. Maht hakkas kasvama eelmise aasta septembrist, kuid alates selle aasta algusest on see suurenenud ligi 40 protsenti. Aastatagusega võrreldes on eraklientide tähtajaliste hoiuste maht lausa 58 protsenti suurenem.

"Osaliselt on selle arvelt vähenenud ka vaba raha arvelduskontol hoidmine, aastaga on maht vähenenud 13 protsendi võrra," ütles Ulla. "Hoiustamise mõte on kasvatada säästupuhvrit ja arendada säästmisoskust. On kliente, kel puuduvad igasugused hoiused, ja ka neid, kellel on suured hoiused. Hoiused on väga ebaühtlaselt jaotunud."

Kõige populaarsem on aastane hoius

Ulla sõnul on märgata, et hoiustajad otsivad turvalist ja kindlat raha paigutuse võimalust – üle 80 protsendi uutest hoiuselepingutest on sõlmitud aastaks, samas kui varem eelistati rohkem ka lühemaid perioode.

"Nüüd on näha, et kliendid soovivad praeguses intressikeskkonnas häid intresse pikemaks ajaks fikseerida," tõdes Swedbanki esindaja.

Ühekuise tähtajalise hoiuse intress on neil üks protsent ja kolmekuise hoiuse puhul 1,5 protsenti. Vähem kui kolm kuud kestvaks hoiustamiseks soovitab pank kasutada Rahakogujat, mis toimib nagu arvelduskonto ja mille intress on 1,5 protsenti. Rahakogujat kasutava 142 000 inimese portfellide kogumaht on ligi 167 miljonit eurot.

"Intressid pole külmutatud ja tõusva euribori tuules reageerime muudatustele kiiresti," lisas Ulla ja lisas, et tänavu on pank hoiuseintresse tõstnud juba neli korda.

SEB maksab tähtajalisele hoiusele intressi kuni kolm protsenti aastas, mis kehtib vähemalt aastase hoiustamise puhul ning see on Tkatši sõnul ka eelistatuim valik. Erakliendi kogumishoiuse intress on üks protsent aastas, kuid üle 100 000 euro tähtajalise hoiustamise puhul pakub pank erihinda.

"Hoiuste intressimäärad sõltuvad turuolukorrast ja konkurentsist. Jälgime turuolukorda jooksvalt ning oleme vastavalt sellele valmis korrigeerima ka intressimäärasid," lisas ta.

Aastast hoiust eelistavad ka Luminori kliendid - Korgi sõnul on tähtajalistest hoiustest niisugused kaks kolmandikku.

Haldre sõnul jagunevad LHV kliendid tähtaegade eelistuste osas kahte suurde gruppi.

"Ühel kliendigrupil on vabad rahalised vahendid olemas pikemaks perioodiks ning nad otsivad sellele rahale võimalikult kõrget intressimäära. Nende valik on 12 kuu pikkune hoius. Teine suurem grupp kliente otsib rahapaigutust paariks kuni kolmeks kuuks," kirjeldas ta.

Lisaks kampaaniale, mille käigus aastase hoiuse intress on 3,5 protsenti, tõstis LHV intressimäära ettevõtetest klientidele, kellel on suuremad nõudmiseni hoiused, 0,7 protsenti kontol 20 000 eurot ületavalt summalt.

"Kui Euroopa Keskpanga või turuintressid muutuvad, korrigeerime ka oma pakkumisi," lisas Haldre.

Kuue kuu euribor tõusis eelmisel nädalal 3,612 protsendini. Viimati oli kuue kuu euribor nii kõrge 2008. aasta detsembri alguses, mil oli kukkumas paar kuud varem saavutatud 5,448 protsendi tiputasemelt. Alla nulli langes euribor 2015. aasta sügisel ning taas positiivseks kerkis mullu suvel.