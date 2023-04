Navalnõid ähvardab uue süüdistuse põhjal 30-aastane vangistus

Venemaa vangistatud opositsiooniliider Aleksei Navalnõi teatas kolmapäeval, et tema suhtes on algatatud uus juurdlus, milles teda seekord süüdistatakse terrorismis ja mille alusel ähvardab teda kuni 30-aastane vanglakaristus.

"Nad esitasid absurdsed süüdistused, mis ähvardavad mind 30-aastase vangistusega," teatas Navalnõi oma toetajate sotsiaalmeedia konto vahendusel. "Uurija Vidjukov ütles eile, et sellest kohtuasjast on eraldatud terrorismi juhtum, mille kohaselt mina, istudes vangis, viin ellu terroriakte. Ja selle eest hakkab minu üle kohut mõistma sõjakohus," lisas ta.

Навальный:



Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд — Команда Навального (@teamnavalny) April 26, 2023

Navalnõi tegi avalduse kolmapäeval Moskva Basmannõi ringkonnakohtu istungil, kus oodatakse otsust selle kohta, mis tingimustel võimaldatakse tal kohtuasja materjalidega tutvuda, vahendas Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus (RFE/RL) veebiväljaanne. Navalnõi osales istungil videolingi kaudu Vladimiri oblastis asuvast vanglast. Vaid mõni minut pärast selle algust otsustas kohtunik Jevgenia Nikolajeva, et istung peetakse kinniste uste taga.

"Katse pidada seda istungit kinniste uste taga on katse piirata ebaseaduslikult minu võimalust tutvuda kohtuasja materjalidega ja katse teha kõik nii, et keegi ei saaks sellest teada," ütles Navalnõi Twitteri vahendusel ja lisas, et kohtuasja materjalid koosnevad 196 köitest.

Navalnõi kaastöötaja Ivan Ždanov oli varem öelnud, et uurijad andsid juristi haridusega Navalnõile vaid ühe päeva, et tutvuda 700 lehekülje materjalidega kohtuasja jaoks, mis algatati oktoobris tema ja ta kaaslaste vastu pärast Navalnõi juhitud korruptsiooniga võitlemise fondi tunnistamist äärmusorganisatsiooniks. Seejärel esitati talle süüdistus äärmusrühmituse organiseerimises ja rahalises toetamises.

Navalnõi ütles, et tema vastu algatati oktoobris ka teine ​​terrorismi ja natsismi propageerimises süüdistatav kohtuasi seoses tema ise pagendatud kaaslaste avaldustega YouTube'i kanalil Popular Politics. Nad kritiseerisid Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja tema valitsust ning mõistsid hukka Moskva provotseerimata sissetungi Ukrainasse.

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) väitis aprilli alguses, et Navalnõi kaasvõitlejad ja Ukraina salateenistused olid seotud aprilli alguses Peterburis toimunud Kremli-meelse blogija propagandisti Vladlen Tatarski mõrvaga.

Praegu hoitakse Navalnõid vangis süüdistatuna majanduskuritegudes ning 2022. aasta märtsis mõisteti talle selle eest üheksa aasta pikkune vanglakaristus.