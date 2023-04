Sõja 429. päev: Venemaa tegi varahommikul Ukrainale raketirünnaku

Oluline reedel, 28. aprillil kell 21.47:

- Reznikov: vastupealetungi ettevalmistus on viimases järgus;

- Putin: Venemaa peab vastama lääne "majanduslikule agressioonile";

- Ukrenergo hoiatab, et suvel võib Ukrainas tulla elektridefitsiit, kuid reedene rünnak ei mõjutanud elektrivõrku;

- Viie EL-i riigiga jõuti kokkuleppele Ukraina vilja transiidi jätkamiseks;

- Putini ukaasiga saab okupeeritud aladelt ukrainlasi välja saata;

- Ukraina tõrjus ööpäeva jooksul rohkem kui 65 Vene vägede rünnakut, lahingud on kõige ägedamad Bahmutis ja Marjinkas;

- Venemaa tegi reede varahommikul Ukrainale raketirünnaku, üle Ukraina oli teateid plahvatustest ja õhutõrje tööst;

- Vene raketirünnakus Umani üheksakorruselisele elumajale Tšerkassõ oblastis hukkus 10 inimest;

- Ukraina relvajõudude teatel hävitati 23 Vene tiibraketist 21 ning samuti hävitati kaks Vene drooni;

- Tšehhi president Petr Pavel ja Slovakkia president Zuzana Caputova on Ukrainas;

- Ukraina vastupanukeskus: okupeeritud aladel sunnitakse inimesi vaatama Vene propagandat;

- USA koos EL-i , NATO ja rohkem kui 40 partnerriigiga tahab kiirendada relvastuse tootmist Ukrainale;

- Serhi Prõtula fond ostis annetuse abil Ukraina relvajõududele 101 soomukit;

- Zelenski: laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 540 sõdurit ja 18 suurtükisüsteemi.

Reznikov: vastupealetungi ettevalmistus on viimases järgus

Ukriana vastupealetungi ettevalmistamine on jõudmas lõpule ning käivad Ukraina sõdurite treeningud lääne sõjaväetehnika kasutamiseks, ütles reedel Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov.

"Varustus on valmis seatud ja osaliselt meile saadetud. Osa varustusega käivad veel treeningud, mis on viimases järgus. Väed saabuvad sellega Ukrainasse, kui aeg ja koht on kindlaks määratud," lausus Reznikov.

"Ütleme nii: üldises plaanis on meie valmisolekuprotsent väga kõrge," lisas ta.

Reznikovi sõnul teeb vastupealetungi alguse ja koha kohta otsuse Ukraina vägede kindralstaap.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar on öelnud, et Ida-Ukrainas on komplekssed ettevalmistused vastupealetungiks juba käimas ning pealetungi ei tasu seostada kindla kuupäeva või rünnakuga.

Putin: Venemaa peab vastama lääne "majanduslikule agressioonile"

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel, et Venemaa peab kiiresti tegutsema ja vastama lääne "majanduslikule agressioonile", lisades, et Moskva laiendab sidemeid riikidega Euraasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

"Täna, mil me oleme silmitsi lääne majandusliku agressiooniga, peavad parlament, valitsus ja kohalikud omavalitsused tegutsema kiiresti ja töötama ühe meeskonnana. Me ei jäta Venemaad isolatsiooni. Vastupidi, me laiendame pragmaatilisi, võrdsetele alustel, vastastikku kasulikke koostöösuhteid sõbralike riikidega Euraasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas, "lausus Putin.

Venemaa majandusminister Anton Siljuanov ütles reedel, et eesmärk püsida eelarvedefitsiidiga alla kahe protsendi SKP-st on endiselt jõus, kuid see sõltub nafta ja gaasi müügituludest.

Viie EL-i riigiga jõuti kokkuleppele Ukraina vilja transiidi jätkamiseks

Euroopa Komisjon ütles reedel, et on saavutatud põhimõtteline kokkulepe jätkamaks Ukraina vilja transiidiga läbi viie Euroopa Liidu riigi.

Need viis riiki – Bulgaaria, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia – olid kehtestanud Ukraina vilja transiidile piirangud, sest kardeti, et transiidiks mõeldud vili satub kohalikule turule ning viib põllumeeste jaoks vilja hinna liiga madalale.

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis teatas reedel, et põhimõtteline kokkulepe saavutati ning arvesse võeti ka nende riikide põllumeeste muresid. Kokkuleppe alla käivad mais, nisu, rapsiseemned ja päevalilleseemned.

Ukrenergo hoiatab, et suvel võib Ukrainas tulla elektridefitsiit

Ukraina riiklik elektriettevõtte Ukrenergo tegevjuht Volodõmõr Kudrõtskõi hoiatas, et riigis võib sel suvel olla elektridefitsiit, vahendas Ukrainska Pravda. Tavaliselt on suviti elektrivõrgus elektrivõimsusi üle, kuid sel aastal võib taristukahjustuste tõttu tekkida elektrist puudujääk.

Ukrenergo kinnitusel ei saanud Ukraina elektrivõrk aga seekordses reedel toimunud rünnakus viga.

Putini ukaasiga saab okupeeritud aladelt ukrainlasi välja saata

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas reedel ukaasi, millega saavad okupeeritud Ukraina oblastites elavad inimesed taotleda Venemaa kodakondsust, kuid need, kes sellest keelduvad, võib okupeeritud piirkonnast välja saata.

Ukaas puudutab nelja Ukraina oblastit, mis Venemaa on enda territooriumiks kuulutanud ning millest osa siiani kontrolli all hoiab: Donetsk, Luhansk, Herson ja Zaporižžja.

Ukaasi järgi saab kõik nende oblastite elanikud, kes järgmise aasta 1. juuliks Venemaa kodakondust ei võta, kuulutada välismaalasteks, mis tähendab, et neid võib oodata väljasaatmine.

Kiiev on lubanud kõik okupeeritud alad vabastada ning süüdistab Moskvat Ukraina kodanike sundimises Venemaa kodakondsust vastu võtma.

Ukraina tõrjus ööpäeva jooksul rohkem kui 65 rünnakut

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul tõrjuti rohkem kui 65 Vene vägede rünnakut. Vene vägede põhipingutus on jätkuvalt Bahmuti, Avdijivka ja Marjinka suunal ning lahingud on jätkuvalt kõige ägedamad Bahmutis ja Marjinkas. Lõmani suunal tehti ebaõnnestunud pealetungiüritusi Dibrova ja Serebrjanski metsas.

Zaporižžja ja Hersoni oblastis püsivad Vene väed kaitses.

Venemaa tegi varahommikul Ukrainale raketirünnaku

Kogu Ukraina territooriumil kuulutati reede hommikul välja õhuhäire ning Kiievis oli kuulda plahvatusi. Samuti oli teateid plahvatustest Dnipro linnas ja ümbritsevas Dniprotevski oblastis ning ka Poltava ja Mõkolajivi oblastis. Rakette nähti Vinnõtsja kohal Lääne-Ukrainas ja Krementšuki kohal Kesk-Ukrainas, vahendas BBC.

Ukraina pealinnas töötab ka õhutõrje. Briti ajakirjanik Jay Beecher nägi väidetavalt oma silmaga, kuidas Vene rakett Kiievi kohal üle tema korteri lendas ja alla tulistati.

Dnipro linnapea Boris Filatovi teatel hukkus linnas Venemaa rünnaku tõttu üks naine ja kolmeaastane laps.

Vene raketirünnakus Umani paneelmajale hukkus 23 inimest

Venemaa reedene raketirünnak tabas ka Kesk-Ukrainas Umanis Tšerkassõ oblastis asuvat üheksakorruselist elumaja.

Rünnaku toimumiskohas töötavad Ukraina politsei, päästeteenistused ja meedikud, teatas Tšerkassõ oblasti politsei esindaja Zoja Vovk. Vovk teatas hiljem, et Venemaa ründas Tšerkassõ oblastit kahe tiibraketiga

Vene raketirünnakus Umanis asuvale elumajale hukkus vähemalt 23 inimest, teatasid kohalikud võimud kella 19 seisuga. Hukkunute seas on neli last.

Sotsiaalmeedias levivad videod Vene raketirünnaku tagajärgedest, kus on näha leekides maja, mis on osaliselt kokku kukkunud.

27 korterit hävisid rünnaku tõttu täielikult ning 33 autot hävisid rünnakus kas täielikult või said kahjustada

This dreadful night Russia destroyed again peaceful houses in many cities of Ukraine. In this apartment building hit by a rocket in Uman 4 persons died & 17 wounded. So far

Ukraina relvajõudude teatel tulistati alla 21 Vene raketti ja kaks drooni

Ukraina õhuvägi teatas reedel, et 23-st Ukraina pihta tulistatud raketist hävitati 21 enne sihtmärgini jõudmist. Ainuüksi Kiievi kohal tulistati alla 11 tiibraketti ja kaks Vene drooni. Vene väed kasutasid Ukraina õhuväe sõnul Kh-101 ja Kh-555 rakette.

Raketid tulistati kell neli hommikul Ukraina suunas Vene Tu-95 pommitajate pealt, mis asusid rünnaku hetkel Kaspia mere kohal.

BBC juhtis tähelepanu, et Vene sõjaline juhtkond pole hommikust raketirünnakut veel kommenteerinud, kuid Vene kaitseministeerium postitas reede hommikul pildi, millel oli peal tekst "täpselt sihtmärgi pihta".

Viimaste andmete kohaselt hukkus Venemaa rünnakute tõttu reedel Ukrainas 14 inimest, sh kaks väikest last Umanis.

Kuvatõmmis Vene kaitseministeeriumi postitusest Telegrami keskkonnas reede hommikul 28.04.23 Autor/allikas: Vene Föderatsiooni kaitseministeerium (Минобороны России)

Tšehhi ja Slovakkia presidendid on Ukrainas

Tšehhi vabariigi president Petr Pavel ja Slovakkia president Zusana Caputova on Kiievis. Paveli sõnul tajuvad nad mõlemad vabaduse ja õigluse väärtust. Pavel teatas sotsiaalmeedias, et võitluses agressori vastu kaitseb see, mis meil on ühist. Seetõttu toetavad Tšehhi ja Slovakkia Ukrainat.

Ukraina vastupanukeskus: okupeeritud aladel sunnitakse inimesi vaatama Vene propagandat

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel sunnitakse okupeeritud Ukraina aladel elavaid inimesi vaatama Vene propagandafilme. Selleks seati üles vastavad kinohooned ning kohalike asutuste töötajaid sunnitakse sundkorras Vene propagandat vaatama.

USA koos EL-i ja NATO-ga tahab kiirendada relvastuse tootmist Ukrainale

Pentagoni esindaja Patrick Ryder ütles neljapäeval pressikonverentsil, et Ameerika Ühendriigid koos Euroopa Liidu, NATO ja rohkem kui 40 partnerriigiga arutavad Ukrainale mõeldud relvastuse tootmise kiirendamist.

Serhi Prõtula fond ostis annetuse abil Ukraina relvajõududele 101 soomukit

Ukraina avaliku elu tegelase Serhi Prõtula asutatud fond ostis annetuste abil kokku 101 soomukit, mille hulka kuulub 40 Briti päritolu Spartani soomukit ja 21 Sultan soomukit. Lisaks sellele soetati 24 FV432 lahingumasinat ning muud tehnikat. Prõtula sõnul kasutavad Ukraina väed ostetud sõjamasinaid juba Bahmuti piirkonnas.

Serhi Prõtula ise rõhutas, et tegu on suurima roomikutel soomukite ostuga rahvahanke käigus. Fondile anti annetusi nii Ukraina seest kui ka välismaalt.

Zelenski: laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma õhtuses videopöördumises Euroopa Nõukogu Parlamentaarset Assambleed, kes otsustas resolutsiooniga tunnistada, et Ukraina laste küüditamine ja venestamine on tõend Venemaa genotsiidist. Volodõmõr Zelenski sõnul on Vene võimud Ukraina okupeeritud aladelt küüditanud pea 20 000 last.

Volodõmõr Zelenski sõnas, et Ukraina laste küüditamine on Venemaa katse ukrainlaste olemus hävitada ning Vene ametnikud on pannud toime tahtliku genotsiidikuriteo. Sedasi tuleks seda klassifitseerida nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt.

Ukraina president kommenteeris ka eilset Venemaa raketirünnakut Mõkolajivile ning kinnitas, et Venemaa rünnakus hukkus üks inimene ja rohkem kui 20 inimest sai viga.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 540 sõdurit ja 18 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 189460 (võrdlus eelmise päevaga + 540);

- tankid 3694 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 7181 (+3);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2905 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 543 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 294 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2467 (+6);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5819 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 353 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.