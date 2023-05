ERR USA-s: riiki ähvardab maksejõuetus

USA valitsust võib kuu aja pärast ees oodata maksejõuetus, kui kongress ei tõsta riigivõla ülempiiri. Läbirääkimised esindajatekoja vabariiklaste ja demokraatide juhitud Valge Maja vahel on aga takerdunud ja kokkuleppest ollakse kaugel.

President Joe Biden kutsus kongressi mõlema erakonna liidrid järgimiseks nädalaks Valgesse Majja, et arutada riigivõla ülempiiri tõstmist. Kokkuleppega on kiire, sest rahandusministeeriumi hinnangul võib valitsusel raha otsa lõppeda juba kuu aja pärast.

"Sellisel juhul ei jäävad maksmata sotsiaaltoetused, samuti palgad sõjaväelastele ja riigiametnikele. Kogu valitsuse raha saab otsa, mitte ainult see, mida kulutame laenule," ütles vabariiklasest senaator Mitt Romney.

"Kui riigivõla ülempiiri ei tõsteta, siis on tulevik ettearvamatu. Meid ootab ees majandussurutis ja see ei saa olema leebe," hoiatas finantsanalüütik Greg McBride.

Esindajatekoja juht Kevin McCarthy nõustus presidendiga kohtuma, kuid tema arvates tuleks edasi liikuda vabariiklaste pakutud eelarvekärbetega.

"Me soovime ainult, et kulutaksime täpselt sama palju kui neli kuud tagasi. President soovib aga kulutada rohkem raha kui pandeemiaajal," ütles vabariiklane McCarthy.

Kärped ohustavad aga presidendi peamisi poliitilisi plaane, sealhulgas näiteks õppelaenude kustutamist. Valge Maja on seni rõhutanud, et kongress peaks riigivõla ülempiiri tõstma tingimusteta.

"See on kongressi põhiseaduslik kohustus ja nad ei tohiks hoida USA usaldusväärsust ja krediiti pantvangis, kui me ei luba neil kärpida programme, millele ameeriklased toetuvad," ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Alates 1960ndatest aastatest on riigivõla ülempiiri tõstetud 80 korda. Eelmise presidendi Donald Trumpi ametiajal tehti seda kolmel juhul. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit.