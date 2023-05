USA suurparteid ei suuda võlalae küsimuses kokkuleppele jõuda

USA rahandusminister Janet Yellen hoiatas esmaspäeval Kongressi juhtpoliitikutele saadetud kirjas, et kui kaks USA suurparteid ei suuda riigi võlalae suurendamises jõuda 1. juuniks kokkuleppele, siis ootab USA-d ees maksejõuetus, kirjutas The Hill.

Janet Yelleni kiri peaks suurendama survet nii Kongressile kui ka Valgele Majale, et vaja on jõuda võlalae suurendamise osas kokkuleppele. Kongressi eelarvebüroo hindas varem, et USA föderaalvalitsus võib muutuda maksejõuetuks juuli ja septembri vahel.

Politico tõi esile, et USA föderaalvalitsuse võlalae arutelud edenesid üle pika aja esmaspäeva õhtul ning neli Kongressi juhtpoliitikut lubasid järgmisel nädalal kohtuda USA presidendi Joe Bideniga. Samas ei tundu Kongress Yelleni tähtajast olevat häiritud, kuna Kongressi mõlema koja (esindajatekoda ja senat) ühisistungeid on kavas sel kuul vaid kaks nädalat. Võla ülemmäära tõstmiseta ei saa valitsus maksta riigitöötajatele palka ega pensioni, samuti ei saa teenindada riigivõlga.

Kuna võlalae tõstmise otsuseni on Yelleni tähtaja kohaselt vähem kui 30 päeva, siis võivad demokraadid Politico hinnangul viia võlalae tõstmise otsuse otse Kongressi ette ning siis on küsimus, et kas vabariiklased toetavad eelnõu üle hääletamist või mitte.

Senati enamuse liider, demokraat Chuck Schumer ja teised demokraadid on kirjutanud valmis ettepaneku, mis pikendaks USA võlalagi läbi järgmise aasta valimiste. Samas ei julge nad seda eelnõud senatisse hääletusele viia, kuna vabariiklased võivad seda blokeerida ning see võib omakorda tekitada negatiivse reaktsiooni majanduses.

Mõned demokraadid on viidanud, et võivad USA föderaalvalitsuse kulutuste osas järeleandmisi teha, kuid alles peale võlalae draama lahendamist. Samas püsivad senati vabariiklased esindajatekoja spiikri Kevin McCarthy karmi liini läbirääkimispositsiooni taga, mille sisuks on mitmete vabariiklaste jaoks oluliste küsimuste lahendamine.

Samas meenutas Politico, et senati vabariiklased on varemgi vabariiklaste kasuks poliitilisi kokkuleppeid nõudnud, kuid samas toetasid 2021. aastal kaks korda ilma lisatingimusteta võlalae tõstmist. Samas võib olukord olla teine, kuna jaanuarist on esindajatekoja spiiker vabariiklane Kevin McCarthy. Lisaks on poliitikas lahkunud mitmed vabariiklaste senaatorid, kes varem võlalae tõstmist toetasid. Vabariiklasest senaator Lindsey Graham sõnas, et ta ei usu, et demokraadid suudavad leida 10 vabariiklast, kes võiks taganeda Kevin McCarthy nõudmistest.

Janet Yellen hoiatas ka 2021. aastal, et USA-l võib raha otsa saada. Kui USA presidendiks oli veel Donald Trump, siis peatati võlalagi parteideülese leppe alusel kaheks aastaks.