RIA lõpetab @eesti.ee aadressidega erakirjavahetuse teenuse pakkumise

Nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse ehk nn aliasi lõi riik aastatel 2005-2018 eraisikutele ID-kaardi või elamisloa väljastamisel ning ettevõtetele selle registreerimisel. Aadresse kujul [email protected] (nt [email protected]) ja ettevõ[email protected] (nt [email protected]) on võimalik kasutada erakirjavahetuseks, kuid see ei ole osa riikliku postkasti teenusest. Neile aadressidele saadetud kirjad ei salvestu riiklikus postkastis, vaid need suunatakse otse edasi riigiportaalis määratud kasutaja igapäevasele e-posti aadressile (nt Gmail, Hotmail).

"Pea 20 aasta eest lisavõimaluseks loodud isiklike kirjade edasi suunamise lahendus on oma aja ära elanud ning riigil ei ole otstarbekas hoida maksumaksja raha eest üleval teenust, millel on vähe kasutajaid ning erasektori pakutavad väga head alternatiivid," kommenteeris nimeliste e-posti aadresside sulgemist RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Joonas Heiter.

Ees- ja perekonnanimelisi e-posti aadresse on loodud ca 590 000, kuid aktiivses kasutuses on neist kaks protsenti.

RIA tehtud küsitluse kohaselt 60 protsenti endanimelise e-postiaadressi omanikest üldse ei teagi, et neil nimeline e-posti aadress olemas on ja 70 protsenti neist ei pidanud taolise suunamisaadressi olemasolu ka vajalikuks. Ettevõtte nimega e-postiaadresse on loodud 256 000, kuid aktiivseid kasutajaid on veelgi vähem kui eraisikute puhul.

Inimesed, kes on @eesti.ee lõpuga nimelisi e-posti aadresse kasutanud ja neid enda kontaktina jaganud, peaksid hiljemalt 1. novembriks oma kontaktandmed teenusepakkujate juures uuendama. Neil, kes ei ole seda e-posti aadressi kontaktina kasutanud, ei tule midagi teha. RIA saadab täpsema info ja juhised riikliku postkasti kaudu kasutajatele käesoleva nädala jooksul.

Otsus ei puuduta kuidagi [email protected] ja [email protected] e-posti aadresse, mille kaudu saadavad riigiasutused (nt transpordiamet, PPA, siseministeerium, sotsiaalkindlustusamet jne) kodanikele ametlikke kirju.

"Riiklik postkast ongi loodud selleks, et riik saaks oma kodanikele teateid saata ning RIA keskendub täna e-posti aadresside [email protected] ja [email protected] edasi arendamisele, et tagada riigiasutuste sujuv suhtlus ja infovahetus kodanikega," märkis Joonas Heiter.

Endanimelise @eesti.ee lõpuga e-posti aadressi olemasolu saab kontrollida, kui siseneda riigiportaali keskkonda www.eesti.ee, valida töölaualt või vasakmenüüst "Postkast", edasi vasakmenüüst punkt "Seaded" ning kui lehe all on keele valiku juures aadressi kuju [email protected] või ettevõ[email protected], annab see kinnituse aliase olemasolust.