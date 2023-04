Kallas: Eesti Energia peab tootma energiat, kaevandamiseks luuakse äriühing

Kallase sõnul lahutatakse Eesti Energiast põlevkivi kaevandamine, et tagada turul võrdne konkurents maavara pärast.

"Meil on turul erinevad ettevõtted, kes põlevkivi kasutavad ja ressurss peaks kuuluma riigile ja seda ka jaotama võrdsetel alustel, mitte nii, et ühel tootjal on eelis. Mõistlik on teha sellest eraldi äriühing ja eesmärk on see, et ei peaks avama uusi kaevandusi," lausus Kallas.

Kallase sõnul ei tähenda see, et Eesti Energia eksistentsi lõpetaks.

"Eesti Energia peab olema energiat tootev ettevõte. Eesti Energia on osake Eesti riigist ja peab töötama Eesti riigi heaks. See on elektri tootmine, taastuvelektri tootmine, kõik projektid, mis neil parajasti käsil on," lausus ta.

Koalitsioonileppes on kirjas, et uute põlevkivikaevanduste avamist ei pooldata.

Senine keskkonnaminister ja uues valitsuses regionaalministrina tööd alustav Madis Kallas ütles, et juba töös olevad projektid, näiteks VKG planeeritav Uus-Kiviõli kaevandus, võivad siiski valitsuselt rohelise tule saada.

"Pigem on see, et sõnum on olnud, et uued planeeritavad kaevandused tulla ei saa. Varasemad protsessid, mis on juba käima lükatud või mis on mingis etapis, neid on juriidiliselt keeruline takistada," ütles ta.

Madis Kallase erakonnakaaslane Riina Sikkut lükkas selle väite siiski ümber.

""Eks see on ülesanne uuele ministrile leida lahendus, aga koalitsiooniläbirääkijate soov oli küll ammendada olemasolevad kaevandused. Tuleb leida viis, kuidas lahendada see ettevõtte jaoks mõistlikult ära, aga läbirääkijate soov oli tõesti see, et me tuleks toime selle aktiivse põlevkivivaruga, mis olemasolevates kaevandustes olemas on," lausus Sikkut.