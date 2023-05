Bahmut on endiselt Vene vägede tule all

Vaatamata Wagneri-nimelise Vene palgaarmee asutaja kaebustest laskemoona vähesuse üle, on rindelinn Bahmut endiselt Vene vägede tule all. Ukraina asekaitseministri sõnul soovib Venemaa linna vallutada 9. maiks.

Oluline 6. mail kell 14.00:

- Viimase ööpäeva jooksul Donetski oblastis toimunud Venemaa rünnakutes hukkus viis inimest;

- Hersonis on 56-tunnine liikumiskeeld;

- Ukraina peaprokuröri sõnul on seni kindlaks tehtud vähemalt 478 lapse hukkumine Ukrainas alates 2022. aasta veebruarist.

Ukraina kasutas esimest korda Parioti süsteemi Kinžali mahavõtmiseks

Ukraina teatas, et kasutas esimest korda USA-s toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemi, et peatada Venemaa ülehelikiirusega liikuv rakett, vahendas CNN laupäeval.

Ukraina õhujõudude ülem Mõkola Oleštšuk kirjutas laupäeval Telegramis: "Jah, me oleme kinni püüdnud Kinžali," lisadess sõna "Patriot" ja Ukraina lipu emotikoni.

Kh-47 Kinžal on ülehelikiirusega ballistiline rakett.

Ukraina on oma õhutõrje tugevdamiseks saanud vähemalt kaks Patrioti süsteemi, ühe USA-lt ja ühe Saksamaalt, mis pole varem suutnud kinni püüda moodsamaid Vene rakette, nagu Kinžal.

Oleštšuk ütles, et rakett peatati neljapäevaöise rünnaku ajal Kiievi piirkonna kohal taevas.

Tema sõnul oli rakett Kinžal välja lastud MiG-31K lennukilt Venemaa territooriumilt.

Õhujõudude väejuhatuse pressiesindaja Juri Ihnat ütles laupäeval Ukraina televisioonile: "Jah, meil on ballistikavastased relvad. Keegi ei teadnud, kas Patriot suudab ballistiliste rakettide vastu tegutseda. Ta saab."

"Hea, et meil selline relv on. Kahjuks on neid vähe," lisas Ihnat.

Vene natsionalistist kirjanik haavatud

Vene natsionalistlik kirjanik Zakhar Prilepin sai laupäeval Nižni Novgorodi piirkonnas autopommiplahvatuses haavata, teatas Vene riiklik uudisteagentuur TASS. Venemaa süüdistas rünnakus kohe Ukrainat ja Läänt.

TASS tsiteeris päästeteenistuse allikat, kes ütles, et kirjaniku auto lasti õhku. "Ta jäi ellu, kuid sai haavata ja on teadvusel," ütles allikas.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kirjutas Telegramis: "Tõsiasi on tõeks saanud: Washington ja NATO toetasid veel ühte rahvusvahelist terrorirakukest – Kiievi režiimi."

Ta ütles, et see on "USA ja Suurbritannia otsene vastutus", kuid ei esitanud ühtegi tõendit süüdistuse toetuseks. "Me palvetame Zakhari eest," lisas ta.

Hersonis on nädalavahetusel liikumiskeeld

Mõned elanikud lahkusid Lõuna-Ukraina linnast Hersonist reedel autode ja bussidega, samas kui teised varusid toidukaupu, et pidada vastu reede õhtul alanud 56-tunnine liikumiskeeld linnas.

Reuters teatas, et esmaspäeva hommikuni kestva liikumiskeelu väljakuulutamine ajendas Hersoni elanikke spekuleerima, et linna kavatsetakse kasutada Ukraina kauaoodatud vasturünnaku stardipunktina.

Donetskis hukkus ööpäevaga viis inimest

Viimase ööpäeva jooksul Donetski oblastis toimunud Venemaa rünnakutes hukkus viis ja sai haavata kolm inimest, teatas kohalik kuberner Pavlo Kõrõlenko lauäeval.

Kolm tsiviilisikut hukkus Avdiivkas, üks Predtešines ja üks Kostiantiniivkas.

Reedel tabasid Vene väed Donetski oblastis Avdiivkas kortermaja, milles hukkus naine.

"Kortermaja teisel korrusel elas kolmeliikmeline pere. Pärast tabamust lendas naine korteriaknast välja ja suri, tema abikaasa ja ema aga mattusid rusude alla," ütles linna sõjaväe juht Vitalii Barabash väljaandele Suspilne.

Kõrõlenko andmetel on Donetski oblastis alates täiemahulise sissetungi algusest saanud surma vähemalt 1497 ja vigastada 3477 inimest. Ta lisas, et need arvud ei sisalda hukkunuid Venemaa poolt okupeeritud Mariupolis ja Volnovahhas.

Ukraina idaosas Donetski oblastis toimuvad Venemaa ja Ukraina vägede vahelised kõige ägedamad lahingud, kuna Venemaa püüab kogu piirkonda okupeerida.

Asekaitseminister: Venemaa tahab vallutada Bahmuti 9. maiks

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles reedel, et Venemaa püüab kõigest jõust haarata Donetski oblastis asuvat Bahmuti 9. maiks, päevaks, mil Venemaa tähistab võitu Natsi-Saksamaa üle.

Aastate jooksul on Venemaa propaganda kasutanud riigipüha laialdaselt sõjalise jõu näitamiseks.

Maliar lisas, et Venemaa Wagneri grupi palgasõdurid paigutatakse ümber teistelt positsioonidelt ja asendatakse õhudessantüksustega, et vallutada Bahmut pärast peaaegu aasta kestnud intensiivset võitlust piirkonnas.

Reedel teatas Wagner Grupi asutaja Jevgeni Prigožin, et palgasõdurid taganevad Bahmuti linnast 10. mail 70-protsendilise laskemoona puuduse tõttu.

Ukraina: sõjas on hukkunud vähemalt 478 last

Ukraina peaprokuratuur on registreerinud üle 84 500 Venemaa sõjakuriteo ja agressioonikuriteo Ukrainas, vahendas Kyiv Independent.

Venemaa väed on pärast Venemaa kõikehõlmava sõja algust Ukrainas toime pannud 84 764 sõjakuritegu ja agressioonikuritegu, teatas Ukraina peaprokuratuur.

Peaprokuratuur teatas, et 650 kahtlustatavat, kes väidetavalt nendes kuritegude eest vastutavad, on Vene sõdurid ja riigi poliitiline juhtkond.

Ukraina õiguskaitseorganid teatasid, et Venemaa sõjas Ukraina vastu on alates 24. veebruarist 2022 hukkunud vähemalt 478 last ja saanud vigastada vähemalt 963 last.

Venemaa sõjas hukkunute ja vigastatute tegelik arv on eeldatavasti suurem, kuna praegune arv ei hõlma inimohvreid Venemaa okupeeritud aladel või seal, kus vaenutegevus jätkub.

Ukraina presidendi kantselei asejuht Ihor Zhovkva ütles varem päeval, et Venemaa agressioonikuritegude eritribunali tuumikrühmaga on juba liitunud 36 riiki.