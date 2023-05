Nädal lõpeb päikeselise ilmaga

Pühapäeva öö tuleb Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub tasane muutliku suunaga tuul ning termomeetril on 0 kuni -5, rannikualadel kuni +3 kraadi.

Hommikul jätkub selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ning sooja on 0 kuni +4 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning plusskraade on termomeetril 6 kuni 12.

Uus nädal toob kuiva ilma. Esmaspäeval on pilvisus vähene, teisipäevast alates vahelduv ehk pilvede vahelt peaks saama tublisti ka päikest näha. Õhutemperatuur on ikka tõusuteel. Kui ööl vastu esmaspäeva langeb temperatuur 0 kraadi lähedale, siis ööl vastu neljapäeva on keskmine õhutemperatuur juba +5 kraadi. Nädala esimesel päeval on sooja keskmiselt 13, teisipäeval 15 ning kolmapäevast juba 16 kraadi.