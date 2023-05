USA tõi Ämarisse varghävitajad F-22

"USA õhujõudude hävitajad F-22 Raptor hoiavad ära agressiooni Balti taevas," öeldakse Ameerika Ühendriikide Euroopas ja Aafrikas tegutsevate õhuvägede staabi pressiteates.

Samas märgitakse, et hävitajad F-22 toetavad NATO relvajõudude õhukaitset alliansi idatiival.

"Balti riigid – Eesti, Läti ja Leedu – asuvad kriitilises õhu-, maismaa- ja merekoridoris, mis nõuab liitlaste kooskõlastatud lähenemist, et säilitada rahvusvaheline manööverdamisvabadus kogu piirkonnas," öeldakse USA õhujõudude pressiteates.

"Praegu Lätis asuv Hispaania NASAMS õhutõrjesüsteem pakub maapealset õhutõrjevõimet tihedas koostöös Läti juhtimiskeskusega. Ka Eestisse lähetatud Briti kuningliku õhuväe hävitajad Typhoon viivad läbi NATO rahuaegset õhuturbemissiooni. USA võime kiiresti täiendada teisi lähetatud üksusi viienda põlvkonna hävitajatega suurendab alliansi võimet integreeruda kõigis valdkondades," rõhutas USA õhuväe staap.

See viitas, et aprilli alguses saatsi Langley-Eustise'i ühendbaasi 94. hävitajate eskadrill Poola Powidzi õhubaasi 12 lennukit F-22, et toetada missiooni, mis suurendab alliansi integreeritud õhu- ja raketitõrjet (IAMD) ja Süsteemi (C-IADS) võimekus kaitsta NATO idatiiva ligi 1500 miili (2700 kilomeetri) pikkust piiri.

Lennukitehases Lockheed Martin valmistatud F-22 Raptor on üheistmeline, kahe reaktiivmootoriga vargtehnoloogiatel põhinev viienda põlvkonna taktikaline hävituslennuk. Neid hakati arendama mõned aastad pärast külma sõja lõppu.

Lennuki tippkiirus on 2 414 km/h, mass 19,7 tonni ja lennukaugus 3000 kilomeetrit.