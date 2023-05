Norstat: Reformierakonna ja EKRE toetuste vahe vähenes protsendist väiksemaks

Reformierakonna edu populaarsuselt järgmise partei, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ees on alla ühe protsendi, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS korraldatud iganädalasest küsitlusest. Lisaks kasvas opositsiooni toetus suuremaks koalitsioonierakondade omast.