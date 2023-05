Norstat: Reformierakonna toetus jätkas langust ja EKRE oma tõusu

Reformierakonna toetus on endiselt suurim - 23,5 protsenti. Võrreldes eelmise nädalaga on toetus aga langenud 0,7 protsendipunkti võrra. Viimase viie nädalaga on erakonna toetus kukkunud enam kui nelja protsendipunkti võrra.

EKRE on 21,9 protsendiga populaarsuselt teine erakond, seejuures nädalaga on partei toetus kasvanud 1,2 protsendipunkti võrra. Viimase viie nädalaga on erakonna toetus tõusnud ligi viie protsendipunkti võrra.

Populaarsuselt kolmas erakond on Keskerakond, mille toetus on 16,7 protsenti. Viimase paari nädalaga on erakonna toetus langenud protsendipunkti võrra.

Esimesele kolmele järgneb 15,3 protsendiga Eesti 200, mille toetus on viimastel nädalatel püsinud sarnane.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus kasvas nädalaga 0,2 protsendipunkti võrra üheksale protsendile.

Isamaa toetus langes 0,3 protsendipunkti võrra 7,8 protsendile.

Riigikogu väliste Parempoolsete toetus on 2,8 protsenti ja Roheliste toetus 1,6 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. aprillist 1. maini. Kombineeritud reitingu puhul kujuneb valimiks 4000 ning sellisel juhul ei ületa maksimaalne statistiline viga 1,55 protsenti. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil küsitleti kombineeritud meetodil ehk telefoni- ja veebiküsitluses.