OTSE: algas neljapäevane istung, opositsioon jätkab obstruktsiooniga

Kolmapäevane istung kestis kuni neljapäeva hommikuni, mil algas kell 10 järgmine istung. Istung algas taas opositsiooni arupärimisega ehk päevakorra kinnitamiseni ei jõutud.

Kolmapäeval anti istungil üle 154 arupärimist ja 56 eelnõu. Kokku on sel nädalal riigikogu juhatusele üle antud 218 arupärimist ja 119 eelnõu.

Riigikogu esimees Lauri Hussar nentis, et arupärimiste ja eelnõude hulgaline esitamine on asetanud riigikogu uude olukorda. "Riigikogu vanematekogus on see teema arutelu all olnud ja kindlasti ka siin erinevaid lahendusi ka protseduuride osas välja pakutakse ja loodetavasti ka mingid kokkulepped saavutatakse," ütles ta.

Riigikogu juhatuse liikmetest ja fraktsioonide esimeestest koosnev vanematekogu koguneb taas olukorda arutama neljapäeval kell 13.15.

Riigikogu Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ütles neljapäeva hommikul enne kella kuut ERR-ile, et öö möödus töiselt. "Mingit lähenemist kokkuleppele, kuidas poliitiline vastasseis saaks lahendatud ja minna edasi sisuliste aruteludega, seda öö jooksul toimunud ei ole," ütles ta.

Seeder avaldas arvamust, et reedel alates kella 15 algav täiendav istung võib minna samamoodi.

"Kohtumised on selgust ju juurde toonud, millised on taotlused ja argumendid. Aga sisulist tahet koalitsiooni saadikutel, et leida kokkulepe ja astuda sisulistesse läbirääkimistesse - seda ma märganud ei ole," iseloomustas Seeder koalitsiooni ja opositsiooni suhtlust.

"Soov peab olema vastastikune, et liikuda edasi. Parlament ei koosne ainult kahest mustast ja valgest poolest, parlamendis on kuus erinevat erakonda, parlament on läbirääkimiste koht. Ei ole nii, et võitja võtab kõik," lisas Seeder.

Riigikogu neljapäevane istung toimub kell 10–13. Reedeks on kokku kutsutud täiendav istung, mis algab tund pärast Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi lõppu, kuid mitte varem kui kell 15, ning kestab maksimaalselt laupäeval kella 21-ni. Istungi päevakorras on valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine.

Kuna istungi rakendamisega ei ole selle nädala jooksul lõpule ei jõutud, pole täiskogu saanud kinnitada töönädala päevakorda ega alustada päevakorda planeeritud teemade arutamist. Päevakorra projekti kohaselt pidi sel nädalal toimuma valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine. Samuti pidi sotsiaalkaitseminister vastama riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad suurperede toetuste vähendamist ja perehüvitiste vajaduspõhisust.

Teisipäeval jätkas riigikogu opositsioon esmaspäeval peretoetuste kärpimist ja maksumuudatusi sätestavate eelnõude takistamiseks alustatud obstruktsiooniga ning parlament ei jõudnud kolmetunnise istungi jooksul taas päevakorra kinnitamiseni. Esmaspäeval algas istung kell 15 ja lõppes südaööl.

Saadikud kasutasid võimalust tulenevalt kodu- ja töökorra seadusest anda istungi algul üle arupärimisi ja eelnõusid niipalju kui soovivad. Kokku andsid nad esmaspäeval üle 63 eelnõu ja esitasid 64 arupärimist. Lisaks oli arvukalt protseduurilisi küsimusi.

Teisipäeval algas istung kell 10 ja lõppes kell 13, kolm tundi kestnud istungi rakendamisel esitasid parlamendisaadikud protseduurilisi küsimusi.