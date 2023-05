Keskerakond lepiks peretoetuste eelnõu tagasivõtmisega

Terve nädala jätkunud ja riigikogu nädala päevakorra vastuvõtmist takistav opositsiooni sihilik tööhalvamine oleks Keskerakonna vaates lahendatav, kui koalitsioon võtab tagasi peretoetuste eelnõu, millega vähendataks suurperede toetusi, ütles Ratas.

"Peretoetuste eelnõu tuleb tagasi võtta. Me ei toeta lasterikaste perede toetuste vähendamist, see ei ole kuidagi mõistlik. Ei ole õiguslikult mõistlik, ei ole riigi järjepideva toimimise seisukohast mõistlik – täna võtame ühe asja tagasi, homme teise asja," lausus Ratas alles mullu detsembris vastuvõetud seaduse kohta.

Ratase sõnul on see välja öeldud ka vanematekogu kohtumistel. Maksumuudatusi oleks Keskerakond nõus riigikogus arutama, kui kobareelnõu neljaks lahku löödaks, lisas ta.

"Maksueelnõu puhul oleme öelnud, et neid tuleb arutada eraldi, mitte kobareelnõuna. Tegelikult oleks õige teha neli eelnõu ja siis arutada, kuidas neid nähakse. Loomulikult me oleme vastu käibemaksu ja tulumaksu tõusule, aga me ei ole öelnud, et see tähendab obstruktsiooni," märkis Ratas.

Valitsus otsustaski neljapäeval kobareelnõu neljaks jagada.

Keskerakond teatas neljapäeva hommikul, et fraktsiooni esimees Tanel Kiik andis üle konkreetse lahendusettepaneku laste- ja peretoetuste õiglasemaks muutmiseks ilma lasterikka pere toetusi kärpimata, mis annaks ühtlasi võimaluse parlamendi tavapärane töö taastada.

"Keskerakonna ettepanek on tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 euro tasemele, nagu see on kolmanda ja iga järgneva lapse kohta. Samuti peame ainuõigeks indekseerida ka lapsetoetused sarnaselt lasterikka pere toetusega," ütles Kiik.

Eelnõu järgi indekseeritakse need toetused iga kalendriaasta 1. mail indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.