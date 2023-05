Valitsus lahutas maksumuudatuste eelnõu neljaks

Esiteks kiitis valitsus heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu järgi tõstetakse alkoholiaktsiisi ja sigarettide ning suitsetamistubaka aktsiisi järgneval kolmel aastal alates 2024. aastast viis protsenti aastas. Ära jäetakse eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõus, see tähendab eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot 1000 liitri kohta, mis on Euroopa Liidu lubatud miinimummäär.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2024. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisilangetus jõustub 1. mail 2024.

Teiseks kiitis valitsus heaks hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tõuseb mängulaudade maksumäär 1278,23 eurolt 1406 euroni.

Kolmandaks kiitis valitsus heaks käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi tõuseb alates 1. jaanuarist 2024 käibemaksumäär 20 protsendilt 22 protsendile. Samuti maksustatakse alates 1. jaanuarist 2025 majutus standardmääraga 22 protsenti ning seni kehtiv vähendatud käibemaksumäär 9 protsenti kaotab kehtivuse.

Neljandaks kiitis valitsus heaks tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Alates 2024. a kaotatakse füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid. Alates 2025 tõstetakse füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäära 20 protsendilt 22 protsendini. Lisaks kaotatakse eelnõuga soodusmäär 14 protsenti äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav 7-protsendine tulumaks. Alates 2025 kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.

Maksueelnõude kokkusidumist oli kritiseerinud opositsioon ning see on üks põhjuseid, miks opositsioon on sel nädalal takistanud nädala päevakorda kinnitada.