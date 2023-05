President Karis ERR-ile: riigikogu peab patiseisule ise lahenduse leidma

President Alar Karis ütles ERR-i portaalile antud usutluses, et ei tohi kujuneda olukord, kus avalikku arutelu hakkavad asendama kokkulepped väljaspool riigikogu saali, mida peab sõlmima selleks, et parlamendil üldse lastaks töötada.

President Karis, kas see, et riigikogu töö on obstruktsiooniga peatatud, kujutab endast põhiseaduslikku kriisi?

Eesti põhiseadus on tugev. See on pidanud vastu erinevatel aegadel ja peab vastu ka nüüdse parlamenditöö kriisi.

Parlament ise peab leidma viisi, et täita oma ülesandeid. Tema kõige olulisem ülesanne on võtta vastu seadusi ning kui sellega ei tegeleta, siis ei tehta oma tööd.

Rääkisin sellest juba 10. aprillil Toompeal, parlamendi uue koosseisu avaistungil. Kui riigikogu töö kiilub kinni, siis kannatab kogu riik, mitte vaid mõni erakond. Praegu saan täiesti aru inimestest, kes küsivad nõutult, et mis parlamendis toimub, miks see kõik nii on.

Kas ja millist rolli näete endal tekkinud olukorra lahendamisel?

Nagu ma ütlesin: riigikogu ise peab leidma lahenduse. Mina saan meenutada, mis on riigikogu töö. Selles valguses peab hindama ka obstruktsiooni, mis on viimase abinõuna mõnikord sallitav, kuid üksnes sellistes piirides, et ei kannataks kogu riik. Kui parlament ei saa töötada, siis pole ka mõtet korraldada valimisi.

Neljapäeva õhtul kohtusite Kadriorus valitsuse liikmetega. Kas arutasite riigikogus kujunenud olukorda ja kas oli juttu mingitest lahendustest?

Loomulikult arutasime. Milline on minu sõnum? Eesti ei tohi seisma jääda. Head otsused sünnivad vaid läbi arutelu, poolt ja vastu arvamuste kuulamise ja kaalumise. Opositsiooni roll on oluline. Kuid ei tohi kujuneda olukord, kus avalikku arutelu hakkavad asendama kokkulepped väljaspool riigikogu saali, mida peab sõlmima selleks, et parlamendil üldse lastaks töötada.

Alar Karis kohtus neljapäeval valitsuse liikmetega Kadriorus Autor/allikas: Presidendi kantselei

Kas kavatsete kohtuda ka opositsioonierakondade juhtidega?

Oleme ikka kohtunud ja kohtume edaspidigi. Minule on olnud need vajalikud jutuajamised, et mõista meie sisepoliitika rohkem või vähem nähtavaid hoovusi ja karisid.

Kui palju aitavad olukorra lahendamisele kaasa hinnangud patiseisu "jõuga lõpetamisest" (Jevgeni Ossinovski) või et "mööbel hakkab parlamendi saalis lendama" (Martin Helme)?

Ma soovitan poliitikutel vältida sõnu, mis ei ilmuta austust demokraatliku riigikorra vastu. Kui palju aitab lõkke kustumisele kaasa sinna süütevedeliku kallamine?

Kas Teie meelest peaksid riigikogu fraktsioonid leidma poliitilise kokkuleppe või tuleks see olukord lahendada riigikogu juhataja poolt n-ö jõu meetodil?

Ma ei tea, millist jõumeetodit te silmas peate. See olukord tuleb lahendada seaduse alusel. Riigikogu kodukord annab selleks minu arvates ka võimaluse. Kodukord on võetud vastu selleks, et parlament saaks selle alusel teha tööd – võtta vastu seadusi, mis hõlmab ka opositsiooni võimalust kaasa rääkida. Vastutus leida lahendus on kõigil riigikogu erakondadel.

Eelmisel aastal kommenteerisite ka erakorraliste valimiste võimalust. Milline on võimalus, et praegune patiseis riigikogus võib selleni viia (obstruktsioon kestab ja riigieelarvet ei suudeta vastu võtta)?

Ma ei näe praegu, et see oleks võimalik.