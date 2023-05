Reisirongides internetiühenduse parandamiseks tuleks rajada 25 mobiilimasti

Elroni reisirongides on algusest peale olnud probleem internetiühendusega, mis maapiirkondades kaduma kipub. Näiteks eelistavad mõningad Tartu ja Tallinna vahel reisijad busse, sest neis on püsiv ühendus olemas.

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem kinnitas ERR-ile, et ettevõtte jaoks on internetiühenduse probleem rongides sama oluline kui reisijatelegi.

"Me oleme nüüd sügisest alustamas rongidele uute 5G-ruuterite paigaldamist. See kindlasti parandab levi, aga mingites piirkondades, kus lihtsalt ei ole tugijaamu, seal tõenäoliselt see levi jääb endiselt kehvaks nii kauaks kuni sinna need tugijaamad tekivad," ütles Betlem.

Rongides on kasutusel mobiilne internet, milles tekivad häired osalt ehitusliku eripära tõttu, selgitas Telia tehnoloogiajuht Andre Visse. "Need on alumiiniumkerega rongid, kuhu lihtsalt mobiililevi ja -signaal ei tungi väga hästi sisse, samamoodi on seal selektiivklaasid veel ees. Uute rongidega on hankesse mobiililevi repiiterite lahendus juba sisse kirjutatud ja samamoodi kvaliteetne wifi lahendus," selgitas ta.

Wifi töötab rongides tänu sellele, et vastuvõtja asub rongi katusel ja antenn on piisavalt võimekas. Kuid kui mobiilimaste on maapiirkondades hõredalt, jääb ka wifiühendus ühel hetkel nõrgaks.

Visse ütles otse, et mastide rajamine tühermaale ei tasu end ära: "Selge on see, et operaatoritel endal ärihuvi nendesse asukohtadesse mastitaristut rajada otseselt ei ole, pigem peaks siin ikkagi riik toetusmeetmetega õla alla panema. See on väga kulukas, ühe masti rajamine maksab 100 000 euro kanti."

Mobiilioperaatorid ootavad ka 5G transpordikoridoride meedet, mida rahastab Euroopa Liit ja mis aitaks maste rajada.

Küsimus ei ole aga ainult tasuvuses, märkis Visse. "Meie jaoks oleks ülioluline, et me saaksime Eesti Raudteega piirnevale raudteemaale need mastid rajada. See kindlasti kergendaks asjaolusid meie jaoks, kasutuslubade saamisi ja mastitaristu rajamisi, aga see ei ole meil kahjuks siiamaani õnnestunud," ütles ta.

Elroni hinnangul on raudteede ümbert puudu 25 mobiilimasti.

Ettevõtte juht Lauri Betlem loodab, et lähema kahe aastaga on need rajatud: "Transpordikoridorid lihtsalt oleks mõistlik katta leviga, olenemata sellest, et seal võib-olla asustust igal pool ei ole. Maanteid me ju katame mobiilileviga, aga raudtee on miskipärast sellest taristu internetiga katmise plaanist siiamaani väljas olnud."

Elron on ka kaalunud satelliidiinternetti Starlink, kuid praegu ei ole see reaalne võimalus, ütles Betlem.

"Seal ei ole veel raudteetaristule sertifitseeritud seadmeid. Uudistes on läbi käinud, kuidas Ukrainas on paigaldatud Starlinki antenn rongi katusele, aga ütleme nii, et eriolukorras teeksime tõenäoliselt Eestis samamoodi, aga igapäevasesse liiklusesse paraku selliseid mittesertifitseeritud ja mitte läbi katsetatud seadmeid paigaldada me ei saa. Ja Starlinki nii-öelda valmis teenust ka veel turul ei ole. Me pikisilmi kindlasti ootame ka seda ja see lahendaks tõenäoliselt probleemi pikemaks perioodiks ära. Aga me ei saa kindlad olla, et see tuleb ja mis perspektiivis," rääkis Betlem.