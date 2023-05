Ossinovski parlamendi patiseisust: hakkavad tekkima mõtted see jõuga ära lõpetada

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul tuleb leida pikaajaline lahendus, et parlamenditööd poleks võimalik lõputult seisata. Kui opositsioon jätkab kuude kaupa parlamendi töö seiskamist, pole see Ossinovski sõnul põhiseaduse mõttega kooskõlas ja viib mõtted selle jõuga lõpetamisele.

"Opositsioon on leidnud kodukorras augu, mida on võimalik käivitada igal hetkel, kui opositsioonile ei meeldi mõni valitsuse initsiatiiv. Põhimõtteliselt on võimalik igal järgneval hetkel kutsuda esile olukord, kus parlament läheb laiali, sest esitatakse kuude kaupa eelnõusid ja arupärimisi. See ei ole adekvaatne ega käi kaasas põhiseaduse mõttega. Kui muud varianti ei teki, hakkavad mõtted liikuma selles suunas, et jõuga see asi ära lõpetada," ütles Ossinovski.

ERR-i ajakirjaniku täpsustavale küsimusele, mida see "jõuga ära lõpetamine" tähendab, vastas Ossinovski, et ta isiklikult seda ei toeta, aga et seda on ka varem tehtud.

"Näiteks kui meil oli kaks aastat tagasi komisjonis üks menetlus, siis tollane EKREIKE valitsus teadvalt rikkus riigikogu töö- ja kodukorda sidudes muudatusettepanekud mõnda kimpu kokku, mis oli sõnaselgelt seaduse rikkumine ja täiesti tuima näoga seda tehti. Mina ei toeta seda tüüpi asju. Riigikogu peaks olema võimeline töötama nii riigikogu töö- ja kodukorra sätte ja mõtte alusel ja ma loodan, et me suudame seda teha."

Ossinovski sõnul peavad teatud obstruktsioonilised variandid riigikogu töös olema ja jääma, et opositsioon saaks juhtida tähelepanu, et üks või teine valitsuse samm ei ole neile sisuliselt aktsepteeritav.

"Aga seda ei saa teha sellisel viisil, et see seiskab kogu parlamendi töö päevadeks, nädalateks ja kuudeks. Hetkel on pall kindlasti opositsioonierakondade platsi poolel. Me oleme valmis sisuliselt arutama neid eelnõusid, aga meil peab olema teisel pool ka arusaam, et sedalaadi totaalset parlamenditöö seiskamist lõpmatult ei tohiks olla."

EKRE esimees Martin Helme on öelnud, et nemad obstruktsiooni ei lõpeta ja on kõlanud ka väiteid, et sellega jätkatakse järgmise aasta märtsini, kui kukub riigieelarve vastuvõtmise tähtaeg, mis tooks kaasa erakorralised valimised.

"Ma võin öelda, et ka meil jaksu on. Olukord on aga absurdne, kus parlament käib koos ning tegeletakse ajaraiskamise ja vastastikuse kurnamisega, millel sisulist vilja pole. Eelnõusid ju keegi ei aruta, esitatakse tundide kaupa arutuid küsimusi. Koalitsioon on olnud väga konstruktiivne. Oli küsimus, miks eelnõud on kokku seotud. Võtsime täna otsuse vastu ja valitsus andis üle neli eraldi eelnõu," sõnas Ossinovski.