Ossinovski lahkub Tallinna volikogu esimehe kohalt

Ossinovski märkis, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon valis riigikogu valimiste järel ta fraktsioonijuhiks.

"Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet. Nõnda olen jõudnud otsusele anda edasi Tallinna linnavolikogu juhtohjad, et keskenduda tööle riigikogus ning jätkata Tallinna juhtimise juures teises rollis," selgitas ta.

Ossinovski vihjas, et linnavolikogu uus juht avalikustatakse neljapäeval.