Oluline 12. mail kell 6.41:

- Vene sõjablogijad räägivad Ukraina vastupealetungi algusest;

- Austin: Abramsid jõuavad Ukrainasse sügisel algul;

- Zelenski: Varsti teatan Ukraina kaitse jaoks olulisest uudisest;

- ISW: Venemaa tõenäoliselt loobus Bahmuti ümberpiiramisest.

Vene sõjablogijad räägivad Ukraina vastupealetungi algusest

Mitmed Vene sõjablogijad on asunud teatama, et kauaoodatud Ukraina vägede vastupealetung on alanud, vahendas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza.

Eri allikad väidavad, et Ukraina väed on edenenud nii Bahmuti lähistel kui ka Soledaris, kus Ukraina üksused olevat mõnes rindelõigus edasi tunginud. Samuti olevat Ukraina tanke nähtud Harkivi lähistel liikumas Vene piiri poole.

Samas juhtis Meduza tähelepanu, et Wagneriga seotud Telegrami kanal Grey Zone nimetas sõjablogijate teateid Ukraina vastupealetungi algusest tühja koha pealt tekitatud paanikaks. Ukraina pole oma relvajõudude võimalike liikumiste kohta ametlikke kommentaare andnud.

Vene kaitseministeerium: teated Ukraina läbimurdest ei pea paika

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium teatas neljapäeva õhtul, et Telegrami kanalites levinud teated Ukraina vägede läbimurdest mõnes rindelõigus ei ole kooskõlas tegelikkusega. Ministeeriumi väitel on "sõjalise erioperatsiooni" piirkond kontrolli all, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Öösel oli Zaporižžjas ja Hersonis kuulda plahvatusi

Ukraina meedia teatel oli öösel kuulda plahvatusi nii Zaporižžja kui ka Hersoni oblastis.

Austin: Abramsid jõuavad Ukrainasse sügisel algul

USA lubatud Abramsi tankid jõuavad Ukraina relvajõudude kätte sügise algul, kinnitas Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin USA senatile. Austini sõnul tehakse praegu kõik endast olenev, et kiirendada nende tankide Ukrainasse jõudmist, vahendas Ameerika Hääl.

Lloyd Austini sõnul on Ukraina tankimeeskondade tankiõpe ajastatud selliselt, et selle lõppedes on Abramsi tankid valmis Ukrainasse saatmiseks. USA kaitseministri sõnul on tankide saatmisel oluline mitte ainult tankid ise, vaid ka nende töö tagamiseks vajalik taristu, mille rajamise tõttu Abramsite saatmine viibinud.

Zelenski: Varsti teatan Ukraina kaitse jaoks olulisest uudisest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma õhtuses videopöördumises, et teatab peatselt riigi kaitse ja partnersuhete osas olulisest uudisest. Zelenski mainis lisaks, et kohtus Brasiilia presidendi välispoliitika eriesindajaga ning selle käigus arutati võimalikku Ukraina tippkohtumist Ladina-Ameerika formaadis. Zelenski mainis, et ta esitas uuesti kutse Brasiilia presidendile tulla Ukrainasse visiidile.

Volodõmõr Zelenski lubas lisaks, et võõra riigi lipud ei valitse Ukrainas kunagi ning ukrainlased ei saa kunagi olema orjastatud. Selle tagab Zelenski sõnul Ukraina sõdurite vaprus.

EBU ei lubanud Zelenskil Eurovisioonil kõnet pidada

Eurovisiooni lauluvõistlust korraldav Euroopa Ringhäälinguliit (European Broadcasting Union - EBU) ei lubanud Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil lauluvõistluse üritusel videokõne formaadis sõna võtta, teatas The Times.

EBU sõnul põhineb Eurovisioon kindlatel reeglitel ja põhimõtetel alates lauluvõistluse algaegadest ning üks selle ürituse nurgakive on Eurovisiooni mitte-poliitiline formaat. Seetõttu ei saa EBU sõnul teha Eurovisiooni üritusel poliitilisi või sarnase sisuga sõnavõtte.

ISW: Venemaa tõenäoliselt loobus Bahmuti ümberpiiramisest

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul näitab Vene kaitseministeeriumi otsus panna Bahmuti rindelõigu külgi kaitsma kehvema väljaõppega üksused, et Venemaa on loobunud sealsete Ukraina vägede ümberpiiramise plaanist.

ISW sõnul hakkas Vene kaitseministeerium tõenäoliselt Bahmuti rindelõiku de-prioritiseerima juba 2023. aasta jaanuaris, mil lõpetati Wagneri palgasõdurite grupeeringu õigus värvata vange. Seejärel hakkas vange värbama Vene kaitseministeerium ise.

Kuigi märtsis ja aprillis tundus, et Vene kaitseministeerium otsustas saata Bahmuti rindele veidi rohkem üksuseid ja tehnikat, siis kurtis Jevgeni Prigožin juba 24. aprillil, et Vene kaitseministeerium saatis Wagnerile toeks vaid kehva väljaõppega üksused.